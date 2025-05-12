Рестораны СССР: о чём мечтали советские гурманы

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В советское время поход в ресторан был не повседневным делом, а настоящим событием — как поход в театр.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ресторан СССР

Нарядиться, достать дефицит, пройти мимо строгой гардеробщицы, найти столик "по блату" — всё это было частью ритуала. И всё же, несмотря на общую скромность гастрономического быта, у советских гурманов была своя мечта о роскоши: красная икра, бефстроганов, шампанское "Советское" и официант в белом кителе.

Что можно было найти в ресторане?

Блюда с "французским налётом": жюльен, бефстроганов, язык под хреном

Советская классика: салат "Оливье", селёдка под шубой, котлета "Пожарская"

Экзотика по-советски: шашлык, люля-кебаб, венгерский гуляш, чахохбили

Деликатесы мечты: осетрина, крабы, икра, заливная рыба — часто были "по знакомству"

Десерты: мороженое в металлической креманке, пирожное "Картошка", "наполеон"

Атмосфера ресторана

Живая музыка: саксофон, рояль, эстрадные ансамбли

Строгие официанты — чаще мужчины, почти всегда в белых кителях

Интерьер — от роскошного сталинского ампира до убогой псевдомодернизации

Очереди и "договорённости”: хороший столик или бутылку "Алазанской долины" часто нужно было "доставать"

О чём мечтали гурманы?

Попробовать настоящий антрекот или омаров, о которых писали в переводных романах. Съездить в ресторан на Черноморском побережье, где "всё как у заграницы". Достать "Московское мороженое" из молочного бара в ГУМе. Выпить кофе по-венски в "Праге" или красного вина из Грузии. Устроить торжественный ужин с "Севрюгой по-царски" или "Курицей табака".

Многие рестораны делились по категориям:

1-я категория — с живой музыкой, роскошным меню и строгим этикетом

2-я категория — попроще, без особых изысков

3-я категория — почти столовая с алкоголем и горячими закусками

Эпоха ушла — память осталась

Рестораны в СССР были смесью дефицита и праздника, ограничений и мечты. Сегодня их вспоминают с ностальгией: кто-то — по душевной атмосфере и живой музыке, кто-то — по тому, как особенно ценился каждый ужин "не дома".