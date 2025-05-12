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Рестораны СССР: о чём мечтали советские гурманы

2:21
Еда

В советское время поход в ресторан был не повседневным делом, а настоящим событием — как поход в театр.

Ресторан СССР
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ресторан СССР

Нарядиться, достать дефицит, пройти мимо строгой гардеробщицы, найти столик "по блату" — всё это было частью ритуала. И всё же, несмотря на общую скромность гастрономического быта, у советских гурманов была своя мечта о роскоши: красная икра, бефстроганов, шампанское "Советское" и официант в белом кителе.

Что можно было найти в ресторане?

  • Блюда с "французским налётом": жюльен, бефстроганов, язык под хреном
  • Советская классика: салат "Оливье", селёдка под шубой, котлета "Пожарская"
  • Экзотика по-советски: шашлык, люля-кебаб, венгерский гуляш, чахохбили
  • Деликатесы мечты: осетрина, крабы, икра, заливная рыба — часто были "по знакомству"
  • Десерты: мороженое в металлической креманке, пирожное "Картошка", "наполеон"

Атмосфера ресторана

  • Живая музыка: саксофон, рояль, эстрадные ансамбли
  • Строгие официанты — чаще мужчины, почти всегда в белых кителях
  • Интерьер — от роскошного сталинского ампира до убогой псевдомодернизации
  • Очереди и "договорённости”: хороший столик или бутылку "Алазанской долины" часто нужно было "доставать"

О чём мечтали гурманы?

Попробовать настоящий антрекот или омаров, о которых писали в переводных романах. Съездить в ресторан на Черноморском побережье, где "всё как у заграницы". Достать "Московское мороженое" из молочного бара в ГУМе. Выпить кофе по-венски в "Праге" или красного вина из Грузии. Устроить торжественный ужин с "Севрюгой по-царски" или "Курицей табака".

Многие рестораны делились по категориям:

  • 1-я категория — с живой музыкой, роскошным меню и строгим этикетом
  • 2-я категория — попроще, без особых изысков
  • 3-я категория — почти столовая с алкоголем и горячими закусками

Эпоха ушла — память осталась

Рестораны в СССР были смесью дефицита и праздника, ограничений и мечты. Сегодня их вспоминают с ностальгией: кто-то — по душевной атмосфере и живой музыке, кто-то — по тому, как особенно ценился каждый ужин "не дома".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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