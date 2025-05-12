Рестораны СССР: о чём мечтали советские гурманы

В советское время поход в ресторан был не повседневным делом, а настоящим событием — как поход в театр.
Нарядиться, достать дефицит, пройти мимо строгой гардеробщицы, найти столик "по блату" — всё это было частью ритуала. И всё же, несмотря на общую скромность гастрономического быта, у советских гурманов была своя мечта о роскоши: красная икра, бефстроганов, шампанское "Советское" и официант в белом кителе.
Что можно было найти в ресторане?
Атмосфера ресторана
О чём мечтали гурманы?
Попробовать настоящий антрекот или омаров, о которых писали в переводных романах. Съездить в ресторан на Черноморском побережье, где "всё как у заграницы". Достать "Московское мороженое" из молочного бара в ГУМе. Выпить кофе по-венски в "Праге" или красного вина из Грузии. Устроить торжественный ужин с "Севрюгой по-царски" или "Курицей табака".
Многие рестораны делились по категориям:
Эпоха ушла — память осталась
Рестораны в СССР были смесью дефицита и праздника, ограничений и мечты. Сегодня их вспоминают с ностальгией: кто-то — по душевной атмосфере и живой музыке, кто-то — по тому, как особенно ценился каждый ужин "не дома".
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