Завтрак меняет всё: этот забытый злак легко вытесняет овсянку

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяные хлопья давно стали символом здорового завтрака. Они насыщают, богаты клетчаткой и поддерживают уровень энергии до самого обеда. Но есть альтернатива, которая может удивить не только вкусом, но и пользой. Знакомьтесь: пшеница двузернянка, или эммер — злак с тысячелетней историей, который сейчас снова набирает популярность.

Фото: Openverse by jonolist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мюсли на завтрак

Почему овсянка не всем подходит

Овсянка полезна, но, увы, не универсальна. Люди с чувствительным пищеварением, СРК или лёгкой непереносимостью глютена могут столкнуться с тяжестью, вздутием или даже сонливостью после такого завтрака. Да и есть её каждое утро может надоесть.

Что такое двузернянка

Эта разновидность пшеницы — одна из древнейших на планете. Её выращивали ещё 10 000 лет назад на Ближнем Востоке. После Второй мировой войны эммер практически исчез с полей из-за низкой урожайности и сложного сбора. Сегодня его снова можно найти в магазинах органической продукции и в виде муки или хлопьев.

Чем она лучше овсянки

Легко усваивается даже при чувствительном пищеварении

Содержит больше железа, магния, цинка и белка

Богата противовоспалительными веществами

Не вызывает резких скачков сахара в крови

Дарит стабильную энергию и долгое чувство сытости

Имеет приятный ореховый вкус, который нравится многим больше овса

Как использовать двузернянку

Быстрая каша - просто залейте хлопья кипятком или растительным молоком, добавьте фрукты

Overnight версия - замочите на ночь с семенами льна, а утром наслаждайтесь

На солёный вкус - варите хлопья в бульоне и подавайте с яйцом и авокадо

Для выпечки и блюд - используйте муку для печенья, блинчиков, пиццы, вегетарианских котлет

В смузи и батончики - добавьте хлопья в напитки или сделайте из них домашние снеки

Эта крупа достойна попасть в ваш рацион — особенно если вы хотите вкусный, сытный и полезный завтрак без побочных эффектов. Пора попробовать нечто древнее и по-настоящему здоровое.

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