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Когда хочется уюта: вот как сделать гороховую кашу с курицей особенно вкусной

2:00
Еда

Гороховая каша с курицей — это не просто сытный обед, а настоящий кулинарный уют. С ней не нужен гарнир, не просятся салаты — только ароматный пар из кастрюли, ложка сливочного масла и тарелка горячего счастья. А если использовать колотый горох, всё готовится быстрее и проще.

Курица в сметанном соусе
Фото: flickr.com by Rusty Clark ~ 100K Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Курица в сметанном соусе

Что понадобится (на 4 порции):

  • 250 г колотого гороха

  • 300 г куриного мяса (филе или бедро)

  • 1 луковица

  • 1 морковь

  • 800 мл воды

  • 2 ст. л. растительного масла

  • соль, перец — по вкусу

  • 1 лавровый лист

  • немного сливочного масла и зелени для подачи

Как готовить:

1. Подготовьте горох.
Промойте его под проточной водой до чистоты, залейте холодной водой и оставьте на 30-60 минут. Это ускорит варку.

2. Варим основу.
Слейте воду, залейте свежей, доведите до кипения. Удалите пену, варите под крышкой 40-50 минут. Если жидкость убывает, а горох ещё не готов — подливайте кипяток.

3. Готовим курицу.
Нарежьте мясо небольшими кусочками. Обжарьте в 1 ст. л. масла до румяной корочки (около 10 минут), слегка посолив.

4. Добавляем овощи.
Мелко нарежьте лук, морковь натрите на крупной тёрке. Добавьте их к курице с оставшимся маслом и жарьте до мягкости и золотистого цвета.

5. Собираем блюдо.
К почти готовой каше добавьте курицу с овощами, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте и дайте покипеть ещё 10 минут на слабом огне.

6. Подача.
Разложите кашу по тарелкам, украсьте зеленью, добавьте кусочек сливочного масла — и можно звать всех к столу!

Уточнения

Горо́ховая ка́ша (горошница, гороховница) — каша, приготовленная из разваренного гороха с добавлением или без сливочного масла и приправ.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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