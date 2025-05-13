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Мясо плюс крапива: неожиданный дуэт, от которого не оторваться

1:53
Еда

Котлеты с крапивой — звучит неожиданно, но вкус получается настолько сочным и ароматным, что от них не отказываются даже ярые противники "зелени". Всё дело в балансе: к полезной травке добавляем говядину и свиную шейку — и получаем нечто особенное.

Котлеты из цуккини
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты из цуккини

Что понадобится (на 10 порций):

  • 500 г мякоти говядины

  • 800 г свиной шейки

  • 300 г свежей крапивы

  • 1 большая луковица

  • 3-4 зубчика чеснока

  • 1 картофелина

  • 2 ст. л. сливочного масла

  • соль, чёрный перец — по вкусу

  • немного растительного масла для рук

  • перчатки для крапивы

Как готовить:

1. Подготовьте мясо.
Нарежьте говядину и свинину, пропустите через мясорубку. Духовку заранее разогрейте до 220 °C.

2. Сделайте ароматную основу.
В сковороде растопите сливочное масло. Мелко нарежьте лук и чеснок, томите на слабом огне 10 минут.

3. Добавьте крапиву.
Наденьте перчатки, удалите у крапивы жёсткие стебли. Листья мелко порубите, отправьте к луку и чесноку, томите ещё 2 минуты.

4. Превратите всё в пюре.
Пробейте смесь блендером. Натрите картофель на мелкой тёрке и вмешайте в ароматную кашицу.

5. Замесите фарш.
Смешайте полученную массу с мясом, добавьте соль и перец. Вымешивайте руками 10 минут. Сформируйте 10 котлет.

6. Запекайте.
Выложите котлеты на застеленный пергаментом противень. Под грилем запекайте 5 минут, переверните, убавьте температуру до 140 °C и готовьте ещё 20 минут.

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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