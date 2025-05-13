Мясо плюс крапива: неожиданный дуэт, от которого не оторваться

Котлеты с крапивой — звучит неожиданно, но вкус получается настолько сочным и ароматным, что от них не отказываются даже ярые противники "зелени". Всё дело в балансе: к полезной травке добавляем говядину и свиную шейку — и получаем нечто особенное.
500 г мякоти говядины
800 г свиной шейки
300 г свежей крапивы
1 большая луковица
3-4 зубчика чеснока
1 картофелина
2 ст. л. сливочного масла
соль, чёрный перец — по вкусу
немного растительного масла для рук
перчатки для крапивы
1. Подготовьте мясо.
Нарежьте говядину и свинину, пропустите через мясорубку. Духовку заранее разогрейте до 220 °C.
2. Сделайте ароматную основу.
В сковороде растопите сливочное масло. Мелко нарежьте лук и чеснок, томите на слабом огне 10 минут.
3. Добавьте крапиву.
Наденьте перчатки, удалите у крапивы жёсткие стебли. Листья мелко порубите, отправьте к луку и чесноку, томите ещё 2 минуты.
4. Превратите всё в пюре.
Пробейте смесь блендером. Натрите картофель на мелкой тёрке и вмешайте в ароматную кашицу.
5. Замесите фарш.
Смешайте полученную массу с мясом, добавьте соль и перец. Вымешивайте руками 10 минут. Сформируйте 10 котлет.
6. Запекайте.
Выложите котлеты на застеленный пергаментом противень. Под грилем запекайте 5 минут, переверните, убавьте температуру до 140 °C и готовьте ещё 20 минут.
Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).
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