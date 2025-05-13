Мясо плюс крапива: неожиданный дуэт, от которого не оторваться

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты с крапивой — звучит неожиданно, но вкус получается настолько сочным и ароматным, что от них не отказываются даже ярые противники "зелени". Всё дело в балансе: к полезной травке добавляем говядину и свиную шейку — и получаем нечто особенное.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты из цуккини

Что понадобится (на 10 порций):

500 г мякоти говядины

800 г свиной шейки

300 г свежей крапивы

1 большая луковица

3-4 зубчика чеснока

1 картофелина

2 ст. л. сливочного масла

соль, чёрный перец — по вкусу

немного растительного масла для рук

перчатки для крапивы

Как готовить:

1. Подготовьте мясо.

Нарежьте говядину и свинину, пропустите через мясорубку. Духовку заранее разогрейте до 220 °C.

2. Сделайте ароматную основу.

В сковороде растопите сливочное масло. Мелко нарежьте лук и чеснок, томите на слабом огне 10 минут.

3. Добавьте крапиву.

Наденьте перчатки, удалите у крапивы жёсткие стебли. Листья мелко порубите, отправьте к луку и чесноку, томите ещё 2 минуты.

4. Превратите всё в пюре.

Пробейте смесь блендером. Натрите картофель на мелкой тёрке и вмешайте в ароматную кашицу.

5. Замесите фарш.

Смешайте полученную массу с мясом, добавьте соль и перец. Вымешивайте руками 10 минут. Сформируйте 10 котлет.

6. Запекайте.

Выложите котлеты на застеленный пергаментом противень. Под грилем запекайте 5 минут, переверните, убавьте температуру до 140 °C и готовьте ещё 20 минут.

Уточнения

Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).



