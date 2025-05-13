Шеф-повар раскрыл 6 гениальных трюков: готовка станет в 2 раза быстрее и удобнее

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите сократить время на кухне, не теряя при этом в качестве блюд? Известный шеф-повар делится эффективными советами, которые помогут вам ускорить процесс приготовления пищи и сделать его более удобным.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовление пищи

Как сэкономить время на готовке?

Исследования, проведённые в США, показали, что люди, которые тратят больше времени на приготовление пищи, чаще употребляют фрукты, овощи и натуральные соки. Они также меньше тратят денег на питание вне дома и реже посещают рестораны быстрого питания. Напротив, те, кто готовит менее часа в день, чаще выбирают удобство и тратят больше на еду в кафе и фастфудах. Однако это не значит, что любители домашней кухни не хотят оптимизировать процесс приготовления.

Профессиональные повара знают, как сократить время готовки и упростить себе жизнь. Вот несколько их советов:

Трюк с солью. Шеф-повар Келли Скотт, известная как @kellyscleankitchen в TikTok, рекомендует всегда иметь на кухонном столе миску с солью. Это лучше, чем солонка, потому что вы точно знаете, сколько соли добавляете в блюдо. Бутылка или мельница для специй не дают вам "прочувствовать" количество соли, как это происходит с миской. Профессиональные кухонные полотенца для защиты от жара. Скотт советует использовать профессиональные кухонные полотенца, которые можно купить в интернете. Они не только эффективно очищают поверхности, но и защищают от жара. "Я часто использую их, чтобы держать горячие кастрюли и сковородки", — говорит она. Разделочные доски для удобства. Ещё один полезный инструмент на кухне — разделочная доска. Она особенно удобна при подготовке большого количества ингредиентов, таких как овощи. Вместо того чтобы брать продукты по одному, можно сразу положить их на доску и переложить в миску. Контейнеры для продуктов в гастрономическом стиле. Контейнеры, выполненные в стиле гастрономии, также могут быть полезны. Они служат не только для хранения продуктов, но и для измерения ингредиентов. Это удобно, особенно если рецепт требует точного количества продуктов. Такие контейнеры имеют крышки, что позволяет хранить их на столе или в холодильнике. Предотвращение скольжения разделочной доски. Чтобы разделочная доска не скользила, можно смочить тканевое или бумажное полотенце и положить его под доску. Это обеспечит безопасность и удобство при нарезке продуктов. Временное мусорное ведро. Скотт также советует держать рядом с рабочей поверхностью миску, которая будет выполнять роль временного мусорного ведра. Это позволит избежать лишних походов к основному мусорному ведру и сэкономит время, пишет oloygeia.gr.

Следуя этим советам, вы сможете готовить быстрее и удобнее, не теряя при этом вкус и качество блюд. Хорошая еда не требует усилий, она требует стиля и организации.

Уточнения

По́вар — человек, профессией (специальностью) которого является приготовление пищи; а также должность на предприятиях питания (старший повар, повар-кондитер).





Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria — кухонное искусство, от culina — «кухня»), также пова́ренное иску́сство — человеческая деятельность по приготовлению пищи.

