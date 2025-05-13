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Фольга — враг или друг на кухне? Раскрываем секреты безопасного использования

2:26
Еда

Пищевая алюминиевая фольга — популярный инструмент в кулинарии, но её использование требует осторожности. Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, что безопасность фольги зависит от условий её применения.

Картошка, запечённая в фольге
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картошка, запечённая в фольге

Алюминий — инертный металл, но при нагревании, взаимодействии с кислотами или щелочами он может выделять ионы, которые могут попасть в пищу. Особенно это касается запекания кислых продуктов, таких как томаты, цитрусовые или маринады, а также солёных блюд. Соль и кислоты ускоряют коррозию фольги, что может привести к выделению алюминия.

"Хотя единичное употребление такой пищи не нанесет вреда, регулярное поступление алюминия в организм может создавать избыточную нагрузку на почки и потенциально влиять на нервную систему", — объяснил Дорохов.

Фольга также может влиять на вкус блюд. При длительном контакте с продуктами при высокой температуре фольга окисляется, и ионы алюминия взаимодействуют с органическими соединениями, придавая пище металлический привкус. Кроме того, неправильное использование фольги, например, при перегреве или повреждении, может вызвать неравномерный нагрев, что ухудшит текстуру блюд — мясо станет сухим, а овощи мягкими.

Однако фольга может и улучшить вкус блюд, создавая эффект "парового котла". Плотное заворачивание продуктов в фольгу позволяет влаге и ароматам циркулировать, делая мясо и овощи более сочными. Но этот же механизм увеличивает риск выделения алюминия, поэтому важно избегать прямого контакта фольги с пищей. Например, можно предварительно заворачивать продукты в пергамент, советует Газета.Ru.

В целом, запекание в фольге безопасно при соблюдении определённых правил, отметил эксперт. При кратковременном нагревании (до 180 °C) выделение алюминия незначительно. Для блюд, которые готовятся долго (более 2 часов) или при высоких температурах (выше 200 °C), лучше использовать пергамент, стеклянные или керамические формы. Это особенно важно для людей с заболеваниями почек или нарушениями минерального обмена, так как их организм хуже выводит избыток алюминия.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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