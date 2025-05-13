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Плесень на хлебе: почему ни в коем случае нельзя его есть

1:54
Еда

Если вы обнаружили плесень на хлебе, ни в коем случае не ешьте его. Немедленно выбросьте продукт, не вдыхайте его запах и не пытайтесь обрезать поражённые участки. Употребление заплесневелого хлеба может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Даже если продукт выглядит аппетитно или стоит дорого, не жалейте его — выбросите в мусорное ведро.

Хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Хлеб

Многие из нас думают, что хлеб в упаковке может храниться долго благодаря консервантам. Но даже если буханка остаётся свежей несколько дней, это не значит, что она безопасна. Плесень — это невидимый враг, который может испортить весь хлеб.

Плесень — это грибок, который разлагает и поглощает материал, на котором растёт. Её споры могут распространяться по воздуху, поэтому не рекомендуется нюхать заплесневелый хлеб. Плесень может иметь разные цвета: белый, жёлтый, зелёный или чёрный.

Когда вы видите плесень на хлебе, это означает, что споры уже распространились по всему продукту. Употребление такого хлеба может вызвать проблемы с дыханием, аллергию, астматические реакции, диарею и другие проблемы с кишечником. В некоторых случаях регулярное употребление заплесневелого хлеба может увеличить риск развития рака, пишет sportdenik.cz.

Чтобы предотвратить появление плесени, храните хлеб в холодильнике или морозильной камере. Замораживайте столько ломтиков, сколько сможете съесть за один раз, чтобы хлеб оставался свежим дольше. Не оставляйте буханку в хлебнице на долгое время.

Также можно покупать небольшие упаковки хлеба с защитной плёнкой или часто посещать пекарню за свежими продуктами. Это поможет вам избежать проблем с плесенью и сохранить здоровье.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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