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Тайный ингредиент в салате: ученые бьют тревогу из-за консервантов для шин в овощах

2:13
Еда

Швейцарские учёные выяснили, что в 30% потребляемых в стране фруктов и овощей содержатся следы добавок, используемых для консервации шин. Эти добавки попадают в атмосферу из-за износа резины на дорогах. Это вызывает беспокойство у садоводов и производителей.

Рынок
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рынок

Мелвин, молодой продюсер из региона недалеко от Женевы, говорит, что делает всё возможное, чтобы минимизировать риски, но проблема остаётся.

"Наша земля находится далеко от дороги, мы в сельской местности, но если за день проедет всего четыре машины, это уже много", — делится он в беседе с francetvinfo.fr.

Флориан Брайдер, исследователь из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне, отмечает, что эти вещества широко распространены.

"Мы обнаружили следы в большинстве проанализированных овощей. 30% — это всё ещё довольно много. Мы знаем, что эти частицы можно найти даже в местах, далёких от дорог, например, в горных озёрах", — объясняет он.

Токсичность этих химических веществ для человека пока не до конца изучена, но известно, что они могут быть вредны для окружающей среды. Например, в США они стали причиной сокращения популяций рыб, таких как лосось.

Эти вещества могут быть токсичными, но есть и другие соединения. Проблема в том, что данных о воздействии на млекопитающих у нас мало. Это глобальная проблема, потому что дороги и шины есть везде. И овощи, которые мы анализировали, вероятно, не отличаются от тех, что продаются во Франции или других европейских странах, говорит Флориан Брайдер.

Ежегодно в атмосферу выбрасывается около шести миллионов тонн этих добавок. Это означает, что мы, вероятно, вдыхаем их столько же, сколько потребляем. В связи с этим некоторые европейские страны рассматривают возможность ограничения использования 6PPD и 6PPD-хинона в промышленности. Производители шин готовятся к этим изменениям и тестируют альтернативные решения.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов.

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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