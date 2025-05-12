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Шок для помидоров, мучение для хлеба, прощай, сладость бананов: эти продукты никогда не кладите в холодильник

4:13
Еда

Во многих семьях холодильник часто выполняет роль многофункционального инструмента, куда помещают все, что может испортиться. Вернувшись из магазина, мы машинально убираем покупки в холодильник, стремясь сохранить их свежесть. Однако такая привычка может негативно сказаться на качестве продуктов, сокращая их срок хранения и ухудшая вкус. Не все продукты нуждаются в холодном хранении, и многие из них теряют свои свойства при воздействии низких температур.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Помидоры

Мы рассмотрим три примера продуктов, которые обычно хранят в холодильнике, но лучше этого не делать. Это помидоры, хлеб и бананы. Разберемся, почему они не любят холод и как их лучше хранить.

Помидоры: солнце важнее холода

Помидоры — это фрукты, но на кухне их чаще всего используют как овощи. Они любят тепло и свет. Идеальная температура для их хранения — около 20-22°C. В холодильнике же помидоры подвергаются "холодовому шоку", который негативно сказывается на их вкусе и текстуре.

Холод разрушает клеточные стенки помидоров, делая их более мягкими и менее сочными. Кроме того, он замедляет ферментативные процессы, отвечающие за формирование вкуса, из-за чего помидоры теряют свою сладость и аромат.

Чтобы сохранить помидоры свежими, лучше держать их при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей. Если же вы все же убрали их в холодильник, дайте им согреться до комнатной температуры перед употреблением. Это поможет частично восстановить их вкус и текстуру, утверждает sportdenik.cz.

Хлеб: холод — враг свежести

Многие люди ошибочно считают, что холодильник помогает сохранить хлеб свежим. Однако это не так. Холод ускоряет процесс старения хлеба, делая его более черствым. Особенно это заметно в жаркие дни, когда хочется защитить хлеб от плесени.

Поджаренный хлеб в полиэтиленовой упаковке можно хранить в холодильнике, но для традиционного хлеба на закваске или ремесленного хлеба это не лучший вариант. Если вы планируете съесть хлеб в течение двух-трех дней, просто держите его в хлебнице из натурального материала или заверните в хлопчатобумажную салфетку. Это позволит ему "дышать" и не высыхать.

Если вы не планируете есть хлеб в ближайшее время, разделите его на порции и заморозьте. В морозильной камере он может храниться до нескольких недель, сохраняя свои вкусовые качества и текстуру.

Бананы: холод — враг зрелости

Бананы часто хранят в холодильнике, чтобы они не портились. Однако низкие температуры замедляют процесс созревания бананов, делая их менее сладкими и ароматными.

При температуре ниже 13°C бананы теряют свою естественную сладость, темнеют и становятся резиновыми. Это происходит из-за холодового стресса, который разрушает клетки кожицы банана.

Чтобы бананы оставались вкусными и ароматными, храните их при комнатной температуре. Лучше всего подвешивать их или держать отдельно от других фруктов, особенно от яблок и груш, которые выделяют этилен, ускоряющий созревание. Если вам нужно сохранить бананы дольше, дождитесь, пока они полностью созреют, и только после этого убирайте их в холодильник.

Холодильник — не универсальное решение

Хотя холодильник кажется надежным местом для хранения продуктов, его использование требует знаний и внимания. Помидоры теряют свою сочность и вкус, хлеб становится черствым, а бананы — черными. Важно помнить, что не все продукты нуждаются в холодном хранении.

Правильное хранение продуктов не только помогает сохранить их свежесть, но и улучшает вкусовые качества. Немного знаний и внимания к деталям — и ваша еда станет вкуснее и дольше сохранится.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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