Столовые №1: как питались трудящиеся в СССР

В Советском Союзе питание было частью государственной системы.
Столовые №1 при заводах и учреждениях должны были кормить рабочих быстро, сытно и дёшево. Это были образцовые точки общепита — строго по нормам и ГОСТу.
Организация и суть
Столовые №1 создавались на ключевых предприятиях и подчинялись централизованной системе. Их задача — рационально организовать питание трудящихся и освободить их от домашней готовки. Питание считалось частью производственного процесса.
Что подавали
Меню было стандартным по всей стране:
Интерьер и обслуживание
Интерьер — минимализм: деревянные столы, алюминиевые приборы, самообслуживание. Очереди были обычным явлением. Всё строго по распорядку.
Цены и доступность
Обеды были доступны каждому:
Государство дотировало общепит, а для некоторых категорий были льготы и талоны.
Минусы и анекдоты
Часто жаловались на однообразие и качество. Порции уменьшались, рецепты "упрощались", но столовые всё равно кормили миллионы ежедневно.
Наследие
Сегодня советские столовые вспоминаются с ностальгией. Их стиль возвращается в ретро-кафе и музеях. Это символ эпохи, где даже питание было частью большого общего дела.
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