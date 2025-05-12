Столовые №1: как питались трудящиеся в СССР

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

В Советском Союзе питание было частью государственной системы.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Столовые №1 при заводах и учреждениях должны были кормить рабочих быстро, сытно и дёшево. Это были образцовые точки общепита — строго по нормам и ГОСТу.

Организация и суть

Столовые №1 создавались на ключевых предприятиях и подчинялись централизованной системе. Их задача — рационально организовать питание трудящихся и освободить их от домашней готовки. Питание считалось частью производственного процесса.

Что подавали

Меню было стандартным по всей стране:

Первые блюда: борщ, щи, супы

Горячее: котлеты, гуляш, рыба

Гарниры: пюре, макароны, гречка

Напитки и десерты: компот, кисель, запеканки

Еда — простая и сытная, часто без изысков, но по ГОСТу.

Интерьер и обслуживание

Интерьер — минимализм: деревянные столы, алюминиевые приборы, самообслуживание. Очереди были обычным явлением. Всё строго по распорядку.

Цены и доступность

Обеды были доступны каждому:

Суп — 10-15 коп.

Горячее с гарниром — до 50 коп.

Компот — 5-10 коп.

Государство дотировало общепит, а для некоторых категорий были льготы и талоны.

Минусы и анекдоты

Часто жаловались на однообразие и качество. Порции уменьшались, рецепты "упрощались", но столовые всё равно кормили миллионы ежедневно.

Наследие

Сегодня советские столовые вспоминаются с ностальгией. Их стиль возвращается в ретро-кафе и музеях. Это символ эпохи, где даже питание было частью большого общего дела.