Как сделать блины с характером — простой ингредиент меняет всё

Если обычные блины кажутся вам слишком предсказуемыми, добавьте в них немного текстуры и вкуса — мак. Он хрустит на зубах, придаёт пиршеству нежный орехово-ванильный оттенок и делает даже самый простой завтрак особенным. Эти блины тонкие, эластичные и очень вкусные — как раз то, что нужно для уютного утра или сладкого вечера.
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булочки с маком
Ингредиенты
Молоко — 2 стакана (500 мл)
Яйца — 2-3 шт.
Мука пшеничная — 4 ст. л. (100 г)
Крахмал — 4 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Растительное масло — 4 ст. л. + для смазывания сковороды
Мак — 2 ст. л.
Соль — щепотка
Как приготовить блины с маком
В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко и растительное масло, снова перемешайте до однородности.
Просейте муку, крахмал и добавьте в жидкую массу вместе с маком. Тщательно перемешайте венчиком или миксером — тесто должно получиться гладким, без комочков.
Оставьте тесто на 10-15 минут. За это время мак "набухнет", а клейковина успокоится — блины будут лучше переворачиваться и не рваться.
Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте маслом. Налейте примерно полполовника теста и быстро распределите его по поверхности. Жарьте около минуты с каждой стороны, пока блин не станет румяным и ароматным.
Готовые блины подавайте с мёдом, сметаной, вареньем или творожной начинкой. Можно свернуть рулетиком, сложить треугольником или подать стопкой.
Приятного аппетита!
Уточнения
Мак (лат. Papáver) — род травянистых растений семейства Маковые (Papaveraceae).