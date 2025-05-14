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Как сделать блины с характером — простой ингредиент меняет всё

1:47
Еда

Если обычные блины кажутся вам слишком предсказуемыми, добавьте в них немного текстуры и вкуса — мак. Он хрустит на зубах, придаёт пиршеству нежный орехово-ванильный оттенок и делает даже самый простой завтрак особенным. Эти блины тонкие, эластичные и очень вкусные — как раз то, что нужно для уютного утра или сладкого вечера.

булочки с маком
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
булочки с маком

Ингредиенты

  • Молоко — 2 стакана (500 мл)
  • Яйца — 2-3 шт.
  • Мука пшеничная — 4 ст. л. (100 г)
  • Крахмал — 4 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 4 ст. л. + для смазывания сковороды
  • Мак — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка

Как приготовить блины с маком

  1. В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко и растительное масло, снова перемешайте до однородности.
  2. Просейте муку, крахмал и добавьте в жидкую массу вместе с маком. Тщательно перемешайте венчиком или миксером — тесто должно получиться гладким, без комочков.
  3. Оставьте тесто на 10-15 минут. За это время мак "набухнет", а клейковина успокоится — блины будут лучше переворачиваться и не рваться.
  4. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте маслом. Налейте примерно полполовника теста и быстро распределите его по поверхности. Жарьте около минуты с каждой стороны, пока блин не станет румяным и ароматным.
  5. Готовые блины подавайте с мёдом, сметаной, вареньем или творожной начинкой. Можно свернуть рулетиком, сложить треугольником или подать стопкой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Мак (лат. Papáver) — род травянистых растений семейства Маковые (Papaveraceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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