Как сделать блины с характером — простой ингредиент меняет всё

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Если обычные блины кажутся вам слишком предсказуемыми, добавьте в них немного текстуры и вкуса — мак. Он хрустит на зубах, придаёт пиршеству нежный орехово-ванильный оттенок и делает даже самый простой завтрак особенным. Эти блины тонкие, эластичные и очень вкусные — как раз то, что нужно для уютного утра или сладкого вечера.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain булочки с маком

Ингредиенты

Молоко — 2 стакана (500 мл)

Яйца — 2-3 шт.

Мука пшеничная — 4 ст. л. (100 г)

Крахмал — 4 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Растительное масло — 4 ст. л. + для смазывания сковороды

Мак — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Как приготовить блины с маком

В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте молоко и растительное масло, снова перемешайте до однородности. Просейте муку, крахмал и добавьте в жидкую массу вместе с маком. Тщательно перемешайте венчиком или миксером — тесто должно получиться гладким, без комочков. Оставьте тесто на 10-15 минут. За это время мак "набухнет", а клейковина успокоится — блины будут лучше переворачиваться и не рваться. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте маслом. Налейте примерно полполовника теста и быстро распределите его по поверхности. Жарьте около минуты с каждой стороны, пока блин не станет румяным и ароматным. Готовые блины подавайте с мёдом, сметаной, вареньем или творожной начинкой. Можно свернуть рулетиком, сложить треугольником или подать стопкой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Мак (лат. Papáver) — род травянистых растений семейства Маковые (Papaveraceae).

