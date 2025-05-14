Пирог без заморочек: один лимон и йогурт — и десерт готов

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда хочется чего-то домашнего и уютного, но без долгих приготовлений и сложных техник. Именно для таких случаев — йогуртовый пирог. Он мягкий, нежный, с лёгкой кислинкой лимона и ароматом ванили. Всё, что нужно — просто соединить ингредиенты и поставить в духовку. Результат: пирог, который буквально тает во рту.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бисквит

Ингредиенты

Мука — 195 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Йогурт (натуральный, без добавок) — 180 г

Сахар — 200 г

Цедра 1 лимона

Яйца — 2 шт.

Растительное масло (без запаха) — 120 мл

Ванильный сахар — 10 г

Сливочное масло — для смазывания формы

Как приготовить йогуртовый пирог

В миске соедините муку, соду, разрыхлитель, соль и лимонную цедру. Перемешайте вилкой или венчиком, чтобы всё распределилось равномерно. В отдельной миске смешайте яйца, йогурт, растительное масло и ванильный сахар. Взбейте венчиком до однородности, затем добавьте сахар и снова перемешайте. Влейте жидкую смесь в сухую и хорошо размешайте до однородного теста — но не взбивайте слишком долго. Форму диаметром 18 см смажьте сливочным маслом. Вылейте тесто и слегка разровняйте поверхность. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 35 минут. Готовность проверьте зубочисткой: она должна выходить сухой. Остудите пирог, посыпьте сахарной пудрой или украсьте дольками лимона — по желанию. Подавайте с чаем или кофе.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

