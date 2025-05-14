Пирог без заморочек: один лимон и йогурт — и десерт готов

Иногда хочется чего-то домашнего и уютного, но без долгих приготовлений и сложных техник. Именно для таких случаев — йогуртовый пирог. Он мягкий, нежный, с лёгкой кислинкой лимона и ароматом ванили. Всё, что нужно — просто соединить ингредиенты и поставить в духовку. Результат: пирог, который буквально тает во рту.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Ингредиенты
Мука — 195 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Сода — 0,5 ч. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Йогурт (натуральный, без добавок) — 180 г
Сахар — 200 г
Цедра 1 лимона
Яйца — 2 шт.
Растительное масло (без запаха) — 120 мл
Ванильный сахар — 10 г
Сливочное масло — для смазывания формы
Как приготовить йогуртовый пирог
В миске соедините муку, соду, разрыхлитель, соль и лимонную цедру. Перемешайте вилкой или венчиком, чтобы всё распределилось равномерно.
В отдельной миске смешайте яйца, йогурт, растительное масло и ванильный сахар. Взбейте венчиком до однородности, затем добавьте сахар и снова перемешайте.
Влейте жидкую смесь в сухую и хорошо размешайте до однородного теста — но не взбивайте слишком долго.
Форму диаметром 18 см смажьте сливочным маслом. Вылейте тесто и слегка разровняйте поверхность.
Отправьте в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 35 минут. Готовность проверьте зубочисткой: она должна выходить сухой.
Остудите пирог, посыпьте сахарной пудрой или украсьте дольками лимона — по желанию. Подавайте с чаем или кофе.
Приятного аппетита!
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.