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Пирог без заморочек: один лимон и йогурт — и десерт готов

1:55
Еда

Иногда хочется чего-то домашнего и уютного, но без долгих приготовлений и сложных техник. Именно для таких случаев — йогуртовый пирог. Он мягкий, нежный, с лёгкой кислинкой лимона и ароматом ванили. Всё, что нужно — просто соединить ингредиенты и поставить в духовку. Результат: пирог, который буквально тает во рту.

Бисквит
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бисквит

Ингредиенты

  • Мука — 195 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Йогурт (натуральный, без добавок) — 180 г
  • Сахар — 200 г
  • Цедра 1 лимона
  • Яйца — 2 шт.
  • Растительное масло (без запаха) — 120 мл
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сливочное масло — для смазывания формы

Как приготовить йогуртовый пирог

  1. В миске соедините муку, соду, разрыхлитель, соль и лимонную цедру. Перемешайте вилкой или венчиком, чтобы всё распределилось равномерно.
  2. В отдельной миске смешайте яйца, йогурт, растительное масло и ванильный сахар. Взбейте венчиком до однородности, затем добавьте сахар и снова перемешайте.
  3. Влейте жидкую смесь в сухую и хорошо размешайте до однородного теста — но не взбивайте слишком долго.
  4. Форму диаметром 18 см смажьте сливочным маслом. Вылейте тесто и слегка разровняйте поверхность.
  5. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 35 минут. Готовность проверьте зубочисткой: она должна выходить сухой.
  6. Остудите пирог, посыпьте сахарной пудрой или украсьте дольками лимона — по желанию. Подавайте с чаем или кофе.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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