Котлета по-киевски, которая сбежала в Мексику: как придать классике пикантности за 15 минут

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте, что классическая котлета по-киевски побывала в отпуске в Мексике — и вернулась совершенно иной. Острая, сочная, хрустящая снаружи, но с пикантной начинкой внутри: чеддер, чили, душистые травы и приправа тако. А ещё - всё это готовится в микроволновке, за считаные минуты. Без панировки в муке и яйце, но с фирменной начинкой и настоящей латинской душой.

Фото: commons.wikimedia.org by Giles Thomas @ Flickr (original image) ; Off-shell (reprocessed version), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Котлета по-киевски

Ингредиенты (на 6 порций)

Куриные грудки — 6 шт. (по ~170 г)

Крекеры с сыром (раскрошенные) — 1 стакан

Приправа "Тако" — две чайных ложки

(или смесь: перец чили, паприка, тмин, чеснок, душица, сушёный лук, кайенский

перец, базилик, соль)

Сливочное масло (размягчённое) — 5 ст. л.

Сыр чеддер (нарезанный кусочками) — 3 ст. л.

Перец чили консервированный (нарезанный) — 2 ст. л.

Лук сушёный — 2 ч. л.

Соль — щепотка

Как приготовить

В миске смешайте крошки крекеров с приправой "Тако" или её аналогом. Это будет ваша ароматная панировка с латино-нотой. В другой миске соедините 3 ст. л. сливочного масла, кусочки чеддера, чили, сушёный лук и соль. Сформируйте 6 небольших масляных шариков — один на каждую порцию. Куриные грудки отбейте до толщины примерно 6-7 мм. На середину каждого куска положите по шарику начинки. Плотно сверните рулетиком и закрепите зубочистками. Оставшееся масло растопите (можно прямо в микроволновке). Обмакните каждый рулетик в растопленное масло, затем обваляйте в смеси крекеров и специй. Выложите рулеты швом вниз в подходящую посуду. Готовьте без крышки при высокой мощности в течение 13-15 минут. После приготовления удалите зубочистки. Подавайте горячими — с кукурузной лепёшкой, свежими овощами или салатом. Внутри — тёплая, тягучая начинка, снаружи — аппетитная корочка с хрустом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

