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Котлета по-киевски, которая сбежала в Мексику: как придать классике пикантности за 15 минут

2:16
Еда

Представьте, что классическая котлета по-киевски побывала в отпуске в Мексике — и вернулась совершенно иной. Острая, сочная, хрустящая снаружи, но с пикантной начинкой внутри: чеддер, чили, душистые травы и приправа тако. А ещё - всё это готовится в микроволновке, за считаные минуты. Без панировки в муке и яйце, но с фирменной начинкой и настоящей латинской душой.

Котлета по-киевски
Фото: commons.wikimedia.org by Giles Thomas @ Flickr (original image) ; Off-shell (reprocessed version), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Котлета по-киевски

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Куриные грудки — 6 шт. (по ~170 г)
  • Крекеры с сыром (раскрошенные) — 1 стакан
  • Приправа "Тако" — две чайных ложки
  • (или смесь: перец чили, паприка, тмин, чеснок, душица, сушёный лук, кайенский
  • перец, базилик, соль)
  • Сливочное масло (размягчённое) — 5 ст. л.
  • Сыр чеддер (нарезанный кусочками) — 3 ст. л.
  • Перец чили консервированный (нарезанный) — 2 ст. л.
  • Лук сушёный — 2 ч. л.
  • Соль — щепотка

Как приготовить

  1. В миске смешайте крошки крекеров с приправой "Тако" или её аналогом. Это будет ваша ароматная панировка с латино-нотой.
  2. В другой миске соедините 3 ст. л. сливочного масла, кусочки чеддера, чили, сушёный лук и соль. Сформируйте 6 небольших масляных шариков — один на каждую порцию.
  3. Куриные грудки отбейте до толщины примерно 6-7 мм. На середину каждого куска положите по шарику начинки. Плотно сверните рулетиком и закрепите зубочистками.
  4. Оставшееся масло растопите (можно прямо в микроволновке). Обмакните каждый рулетик в растопленное масло, затем обваляйте в смеси крекеров и специй.
  5. Выложите рулеты швом вниз в подходящую посуду. Готовьте без крышки при высокой мощности в течение 13-15 минут. После приготовления удалите зубочистки.
  6. Подавайте горячими — с кукурузной лепёшкой, свежими овощами или салатом. Внутри — тёплая, тягучая начинка, снаружи — аппетитная корочка с хрустом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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