Диетично, ярко, вкусно — закуска, от которой не толстеешь

Эта холодная закуска из свеклы и фасоли — полезный, красивый и необычный аналог привычного хумуса. Вместо нута — белая фасоль, вместо тмина — хрен и чеснок, а свекла добавляет не только цвет, но и сладость, уравновешивая насыщенность тахини. Получается кремовая, пикантная, чуть острая и очень универсальная закуска, которую можно подавать как дип, намазку или гарнир.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат из свеклы
Ингредиенты
Белая фасоль консервированная (промыть и обсушить) — 330 г
Варёная свекла (нарезанная) — 240 г
Кунжутная паста (тахини) — четверть стакана
Лимонный сок (свежевыжатый) — 2 ст. л.
Соус хрен — 1 ст. л.
Чеснок (через пресс) — 2 зубчика
Соль — половина ч. л.
Оливковое масло — четверть стакана
Для подачи (по желанию)
Вкрутую сваренные яйца
Рубленая свежая петрушка
Ломтики огурца, салатные листья
Как приготовить
В чашу блендера или кухонного комбайна выложите свеклу, фасоль, тахини, хрен, чеснок, лимонный сок и соль. Измельчайте, пока масса не станет гладкой и однородной.
Включив мотор, медленно влейте оливковое масло — консистенция станет ещё более шелковистой.
Переложите закуску в контейнер, накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на всю ночь. Это даст вкусам время раскрыться.
Перед подачей переложите в красивую миску. Украсить можно варёными яйцами, свежей зеленью, ломтиками огурца или салатом.
Подавайте как намазку на хлеб, с крекерами, питой или в виде холодного гарнира.
Приятного аппетита!
Уточнения
Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.