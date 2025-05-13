Диетично, ярко, вкусно — закуска, от которой не толстеешь

Эта холодная закуска из свеклы и фасоли — полезный, красивый и необычный аналог привычного хумуса. Вместо нута — белая фасоль, вместо тмина — хрен и чеснок, а свекла добавляет не только цвет, но и сладость, уравновешивая насыщенность тахини. Получается кремовая, пикантная, чуть острая и очень универсальная закуска, которую можно подавать как дип, намазку или гарнир.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат из свеклы

Ингредиенты

Белая фасоль консервированная (промыть и обсушить) — 330 г

Варёная свекла (нарезанная) — 240 г

Кунжутная паста (тахини) — четверть стакана

Лимонный сок (свежевыжатый) — 2 ст. л.

Соус хрен — 1 ст. л.

Чеснок (через пресс) — 2 зубчика

Соль — половина ч. л.

Оливковое масло — четверть стакана

Для подачи (по желанию)

Вкрутую сваренные яйца

Рубленая свежая петрушка

Ломтики огурца, салатные листья

Как приготовить

В чашу блендера или кухонного комбайна выложите свеклу, фасоль, тахини, хрен, чеснок, лимонный сок и соль.

Измельчайте, пока масса не станет гладкой и однородной. Включив мотор, медленно влейте оливковое масло — консистенция станет ещё более шелковистой. Переложите закуску в контейнер, накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше — на всю ночь. Это даст вкусам время раскрыться. Перед подачей переложите в красивую миску. Украсить можно варёными яйцами, свежей зеленью, ломтиками огурца или салатом. Подавайте как намазку на хлеб, с крекерами, питой или в виде холодного гарнира.

Приятного аппетита!

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

