Необычные фаршированные яйца: тайный ингредиент, который делает их ещё вкуснее

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте всё, что вы знали о фаршированных яйцах. Эти — не просто закуска, а настоящий вкусовой взрыв: ядреная горчица, хрен, острый соус, немного майонеза и… нежный, почти невидимый тофу. Он делает начинку кремовой и лёгкой, не перебивая вкус, а только усиливая текстуру. Гости догадаются, что здесь что-то необычное — но так и не раскроют ваш секрет.

Фото: commons.wikimedia.org by Jpbrigand2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яйца "мимоза"

Ингредиенты (на 12 порций)

Яйца (крупные) — 12 шт.

Тофу мягкий (шелковый) — две трети стакана

Майонез — 1 ст. л.

Горчица дижонская — 1 ст. л.

Острый соус с перцем — половину чайной локи

Хрен — 2 ч. л.

Шнитт-лук (мелко нарезанный) — 2 ст. л. + для украшения

Паприка — щепотку

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Залейте яйца холодной водой, доведите до кипения и варите на малом огне 9 минут. Затем быстро переложите в миску с холодной водой и остудите около минуты. Очистите и обсушите. Аккуратно разрежьте яйца пополам вдоль. Выньте желтки и оставьте только 6 из них — остальное можно использовать в другом блюде. Смешайте желтки с мягким тофу, майонезом, дижонской горчицей, острым соусом, хреном и шнитт-луком. Добавьте немного соли и перца. Масса должна получиться однородной и чуть острой на вкус. Совет: начинку можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 2 дней. Переложите начинку в плотный пакет, срежьте уголок — и заполните белковые половинки аккуратными завитками. Или используйте кондитерский мешок — получится красиво и ровно. Разложите яйца на блюде, посыпьте паприкой и оставшимся шнитт-луком. Подайте охлаждёнными — идеально как для фуршета, так и для необычной закуски на ужин.

Уточнения

Ингредиент (кулинария) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.

