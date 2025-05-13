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Как приготовить шашлык дома без мангала и дыма — в обычной духовке за полчаса

1:54
Еда

Эти куриные шашлычки — спасение, когда хочется шашлыка, но нет ни мангала, ни погоды. Мягкое, ароматное мясо в пикантном маринаде, запечённое до румяной корочки в духовке, — идеальный ужин без лишней возни. А ещё они нравятся всем — и детям, и взрослым, и тем, кто "на диете".

Шашлык из курицы
Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шашлык из курицы

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Куриные бёдра — 4 шт.
  • Сметана — 4-5 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Белый винный уксус — 1 ст. л.
  • Горчица сладкая — половина ст. л.
  • Прованские травы — половина ч. л.
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить куриные шашлычки

  1. В глубокой миске смешайте сметану, соевый соус, уксус, горчицу, масло, щепотку соли и чёрного перца.
    Прованские травы слегка разотрите в пальцах, чтобы усилить аромат — и добавьте к смеси. Перемешайте.
  2. Бёдра промойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на две части (по желанию можно удалить косточку). Выложите мясо в маринад, перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт, и оставьте мариноваться минимум на 20 минут.
  3. Нанизывайте маринованные кусочки на деревянные шпажки (если используете бамбуковые — предварительно замочите их в воде на 20 минут). Выложите шашлычки на противень или решётку и запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 30-35 минут. Используйте режим верхнего и нижнего нагрева для равномерной прожарки.
  4. Подавайте с любимым гарниром — картофель, рис, булгур, овощи или просто со свежим салатом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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