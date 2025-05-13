Как приготовить шашлык дома без мангала и дыма — в обычной духовке за полчаса

Эти куриные шашлычки — спасение, когда хочется шашлыка, но нет ни мангала, ни погоды. Мягкое, ароматное мясо в пикантном маринаде, запечённое до румяной корочки в духовке, — идеальный ужин без лишней возни. А ещё они нравятся всем — и детям, и взрослым, и тем, кто "на диете".
Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шашлык из курицы
Ингредиенты (на 2 порции)
Куриные бёдра — 4 шт.
Сметана — 4-5 ст. л.
Масло растительное — 1 ст. л.
Соевый соус — 1 ст. л.
Белый винный уксус — 1 ст. л.
Горчица сладкая — половина ст. л.
Прованские травы — половина ч. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
Как приготовить куриные шашлычки
В глубокой миске смешайте сметану, соевый соус, уксус, горчицу, масло, щепотку соли и чёрного перца. Прованские травы слегка разотрите в пальцах, чтобы усилить аромат — и добавьте к смеси. Перемешайте.
Бёдра промойте, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте на две части (по желанию можно удалить косточку). Выложите мясо в маринад, перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт, и оставьте мариноваться минимум на 20 минут.
Нанизывайте маринованные кусочки на деревянные шпажки (если используете бамбуковые — предварительно замочите их в воде на 20 минут). Выложите шашлычки на противень или решётку и запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 30-35 минут. Используйте режим верхнего и нижнего нагрева для равномерной прожарки.
Подавайте с любимым гарниром — картофель, рис, булгур, овощи или просто со свежим салатом.
Приятного аппетита!
Уточнения
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.