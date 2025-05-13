Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lada Granta остаётся на конвейере: АвтоВАЗ развеял слухи
Робот от Маска станцевал на камеру — и это только начало
Что будет, если США ужесточат санкции: Россия озвучила свой план
Не умеешь готовить — не беда: суп на костре прощает многое
Вот почему ваши томаты не краснеют и покрываются пятнами — виноват не сорт
Это упражнение улучшает грамотность лучше любых гаджетов
Опасная ошибка при угрозе лобового столкновения: многие водители поступают наоборот
Каракалы: скрытые чемпионы среди кошачьих охотников
Слёзы — это не мило: как обычное поведение кошки может оказаться симптомом

Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад

2:03
Еда

Обычная селёдка способна удивить, если подать её в пикантном маринаде с французской горчицей. Эта закуска не требует экзотических ингредиентов, готовится просто, а вкус получается сложным, глубоким и очень сбалансированным — с лёгкой сладостью, острым перчиком, яркой кислотой и текстурой нежной рыбы. Идеально как под рюмочку, так и на праздничный стол.

Маринованная сельдь
Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маринованная сельдь

Ингредиенты

  • Сельдь слабосолёная — 2 шт. (примерно 800 г)
  • Лук репчатый — 120 г
  • Лук зелёный — 6-8 перьев
  • Масло нерафинированное (подсолнечное или оливковое) — 100 мл
  • Уксус 9% — 2 ст. л. (30 мл)
  • Горчица в зёрнах (французская) — 2-3 ч. л.
  • Смесь перцев — 0,5-1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.

Как приготовить

  1. Удалите голову, хвост, плавники и внутренности. Хорошо промойте тушку. Разрежьте вдоль хребта и аккуратно удалите все косточки. Снимите кожу. Полученное филе нарежьте на порционные кусочки по 2 см.
  2. Репчатый лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или перьями. Это добавит текстуру и сладость.
  3. На плоское блюдо выложите кусочки сельди. Сверху — слой репчатого лука.
  4. В небольшой ёмкости смешайте растительное масло, уксус, горчицу в зёрнах, сахар и смесь перцев. Всё хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная ароматная заправка.
  5. Полейте маринадом рыбу с луком, равномерно распределяя его ложкой. Накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 2-4 часа, чтобы вкус "раскрылся".
  6. Порубите зелёный лук и посыпьте сверху перед подачей. Подавайте селёдку как самостоятельную закуску или с отварным картофелем.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок
Экономика и бизнес
Черешня из Узбекистана удивляет рынки мира: стали известны цифры первых поставок Аудио 
Без приседаний и бёрпи: самое эффективное упражнение для плоского живота и крепкой поясницы
Новости спорта
Без приседаний и бёрпи: самое эффективное упражнение для плоского живота и крепкой поясницы Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске. Это предательство или хитрый план? Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны Игорь Буккер
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Последние материалы
Домашний вкус детства: густой борщ, как варили бабушки
Второй уехал, а ты остался: что грозит при ДТП во дворе
Сложности с визами во Францию: как майские праздники стали преградой для путешествий
Любил, кормил, растил — а теперь нельзя: содержание некоторых животных оказалось незаконным
Без Путина не подпишут: США назвали главное условие мира на Украине
Новое давление на Россию: MH17 возвращается в повестку
Грузовик с душой: ностальгия по ЗИЛ-130
Полевой гастроном: как накормить батальон одной плитой
Русская теннесистка вырывается в четверть финал в Риме
Эта привычка из детства может стоить здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.