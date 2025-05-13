Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычная селёдка способна удивить, если подать её в пикантном маринаде с французской горчицей. Эта закуска не требует экзотических ингредиентов, готовится просто, а вкус получается сложным, глубоким и очень сбалансированным — с лёгкой сладостью, острым перчиком, яркой кислотой и текстурой нежной рыбы. Идеально как под рюмочку, так и на праздничный стол.

Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маринованная сельдь

Ингредиенты

Сельдь слабосолёная — 2 шт. (примерно 800 г)

Лук репчатый — 120 г

Лук зелёный — 6-8 перьев

Масло нерафинированное (подсолнечное или оливковое) — 100 мл

Уксус 9% — 2 ст. л. (30 мл)

Горчица в зёрнах (французская) — 2-3 ч. л.

Смесь перцев — 0,5-1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Как приготовить

Удалите голову, хвост, плавники и внутренности. Хорошо промойте тушку. Разрежьте вдоль хребта и аккуратно удалите все косточки. Снимите кожу. Полученное филе нарежьте на порционные кусочки по 2 см. Репчатый лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или перьями. Это добавит текстуру и сладость. На плоское блюдо выложите кусочки сельди. Сверху — слой репчатого лука. В небольшой ёмкости смешайте растительное масло, уксус, горчицу в зёрнах, сахар и смесь перцев. Всё хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная ароматная заправка. Полейте маринадом рыбу с луком, равномерно распределяя его ложкой. Накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 2-4 часа, чтобы вкус "раскрылся". Порубите зелёный лук и посыпьте сверху перед подачей. Подавайте селёдку как самостоятельную закуску или с отварным картофелем.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

