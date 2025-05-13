Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный нейрон изменит жизнь тысяч людей — вот почему это важно
Железная дорога СССР. Вагон-ресторан как весёлое начало отпуска
Эти любимые блюда повышают риск рака — особенно на огне
Lada Granta остаётся на конвейере: АвтоВАЗ развеял слухи
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Робот от Маска станцевал на камеру — и это только начало
Что будет, если США ужесточат санкции: Россия озвучила свой план
Не умеешь готовить — не беда: суп на костре прощает многое
Вот почему ваши томаты не краснеют и покрываются пятнами — виноват не сорт

Домашний вкус детства: густой борщ, как варили бабушки

Еда

Если хочется чего-то по-настоящему сытного, ароматного и согревающего — этот борщ вас не подведёт. Копчёные рёбрышки дарят ему тот самый тёплый "дымный" вкус, а сладость свёклы и лёгкая остринка зелени делают его сложным и насыщенным. Готовится чуть дольше обычного — но результат того стоит: густой, яркий, в каждой ложке — дом и забота.

Борщ
Фото: flickr by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борщ

Ингредиенты (на 10 порций)

  • Копчёные свиные рёбрышки — 300 г
  • Свёкла — 1 шт. (около 200 г)
  • Картофель — 3 шт. (600 г)
  • Белокочанная капуста — четверть кочана (400 г)
  • Болгарский перец — 100 г
  • Томатная паста — 60 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (120 г)
  • Морковь — 80 г
  • Корень сельдерея — 50 г
  • Масло растительное — 25 мл
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Зелёный лук — 15 г
  • Укроп — 10 г
  • Вода — 2,5 л
  • Сметана — для подачи

Пошаговый рецепт

  1. Свёклу и рёбрышки промойте и положите в кастрюлю. Залейте 2,5 литрами воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 40 минут.
    Готовые рёбрышки и свёклу выньте и дайте им остыть.
  2. Капусту тонко нашинкуйте и отправьте в бульон. Посолите, варите 10 минут. Картофель очистите, нарежьте соломкой и добавьте к капусте.
  3. Натрите корень сельдерея на мелкой тёрке — добавьте к овощам. Варите ещё 10 минут. Болгарский перец нарежьте полосками и отправьте в кастрюлю. Варите 5 минут.
  4. Морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте. Обжарьте на сковороде с маслом около 7 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте ещё 7 минут.
  5. Остывшую свёклу натрите на крупной тёрке. Рёбрышки разрежьте на порционные кусочки. Добавьте их в кастрюлю, закиньте туда же свёклу и всю томатную обжарку.
  6. Положите лавровый лист и варите ещё 5 минут. Мелко нарежьте укроп и зелёный лук, добавьте в борщ. Доведите до лёгкого кипения — и выключайте.
  7. Разливайте борщ по тарелкам, добавляйте щедрую ложку сметаны и — сразу к столу. Аромат соберёт всех быстрее, чем звонок.

Приятного аппетита!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Помидоры прут, как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Экономика и бизнес
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября Аудио 
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг
Недвижимость
Мою ванну за 5 минут и без напряга — пусть соседи думают, что у меня клининг Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске. Это предательство или хитрый план? Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны Игорь Буккер
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Последние материалы
Lada Granta остаётся на конвейере: АвтоВАЗ развеял слухи
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Робот от Маска станцевал на камеру — и это только начало
Что будет, если США ужесточат санкции: Россия озвучила свой план
Не умеешь готовить — не беда: суп на костре прощает многое
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске. Это предательство или хитрый план?
Вот почему ваши томаты не краснеют и покрываются пятнами — виноват не сорт
Это упражнение улучшает грамотность лучше любых гаджетов
Опасная ошибка при угрозе лобового столкновения: многие водители поступают наоборот
Каракалы: скрытые чемпионы среди кошачьих охотников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.