Домашний вкус детства: густой борщ, как варили бабушки

Если хочется чего-то по-настоящему сытного, ароматного и согревающего — этот борщ вас не подведёт. Копчёные рёбрышки дарят ему тот самый тёплый "дымный" вкус, а сладость свёклы и лёгкая остринка зелени делают его сложным и насыщенным. Готовится чуть дольше обычного — но результат того стоит: густой, яркий, в каждой ложке — дом и забота.

Фото: flickr by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борщ

Ингредиенты (на 10 порций)

Копчёные свиные рёбрышки — 300 г

Свёкла — 1 шт. (около 200 г)

Картофель — 3 шт. (600 г)

Белокочанная капуста — четверть кочана (400 г)

Болгарский перец — 100 г

Томатная паста — 60 г

Лук репчатый — 1 шт. (120 г)

Морковь — 80 г

Корень сельдерея — 50 г

Масло растительное — 25 мл

Лавровый лист — 2 шт.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Зелёный лук — 15 г

Укроп — 10 г

Вода — 2,5 л

Сметана — для подачи

Пошаговый рецепт

Свёклу и рёбрышки промойте и положите в кастрюлю. Залейте 2,5 литрами воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 40 минут.

Готовые рёбрышки и свёклу выньте и дайте им остыть. Капусту тонко нашинкуйте и отправьте в бульон. Посолите, варите 10 минут. Картофель очистите, нарежьте соломкой и добавьте к капусте. Натрите корень сельдерея на мелкой тёрке — добавьте к овощам. Варите ещё 10 минут. Болгарский перец нарежьте полосками и отправьте в кастрюлю. Варите 5 минут. Морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте. Обжарьте на сковороде с маслом около 7 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте ещё 7 минут. Остывшую свёклу натрите на крупной тёрке. Рёбрышки разрежьте на порционные кусочки. Добавьте их в кастрюлю, закиньте туда же свёклу и всю томатную обжарку. Положите лавровый лист и варите ещё 5 минут. Мелко нарежьте укроп и зелёный лук, добавьте в борщ. Доведите до лёгкого кипения — и выключайте. Разливайте борщ по тарелкам, добавляйте щедрую ложку сметаны и — сразу к столу. Аромат соберёт всех быстрее, чем звонок.

Приятного аппетита!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

