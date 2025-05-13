Домашний вкус детства: густой борщ, как варили бабушки

Если хочется чего-то по-настоящему сытного, ароматного и согревающего — этот борщ вас не подведёт. Копчёные рёбрышки дарят ему тот самый тёплый "дымный" вкус, а сладость свёклы и лёгкая остринка зелени делают его сложным и насыщенным. Готовится чуть дольше обычного — но результат того стоит: густой, яркий, в каждой ложке — дом и забота.
Фото: flickr by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борщ
Ингредиенты (на 10 порций)
Копчёные свиные рёбрышки — 300 г
Свёкла — 1 шт. (около 200 г)
Картофель — 3 шт. (600 г)
Белокочанная капуста — четверть кочана (400 г)
Болгарский перец — 100 г
Томатная паста — 60 г
Лук репчатый — 1 шт. (120 г)
Морковь — 80 г
Корень сельдерея — 50 г
Масло растительное — 25 мл
Лавровый лист — 2 шт.
Соль, чёрный перец — по вкусу
Зелёный лук — 15 г
Укроп — 10 г
Вода — 2,5 л
Сметана — для подачи
Пошаговый рецепт
Свёклу и рёбрышки промойте и положите в кастрюлю. Залейте 2,5 литрами воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 40 минут. Готовые рёбрышки и свёклу выньте и дайте им остыть.
Капусту тонко нашинкуйте и отправьте в бульон. Посолите, варите 10 минут. Картофель очистите, нарежьте соломкой и добавьте к капусте.
Натрите корень сельдерея на мелкой тёрке — добавьте к овощам. Варите ещё 10 минут. Болгарский перец нарежьте полосками и отправьте в кастрюлю. Варите 5 минут.
Морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте. Обжарьте на сковороде с маслом около 7 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и готовьте ещё 7 минут.
Остывшую свёклу натрите на крупной тёрке. Рёбрышки разрежьте на порционные кусочки. Добавьте их в кастрюлю, закиньте туда же свёклу и всю томатную обжарку.
Положите лавровый лист и варите ещё 5 минут. Мелко нарежьте укроп и зелёный лук, добавьте в борщ. Доведите до лёгкого кипения — и выключайте.
Разливайте борщ по тарелкам, добавляйте щедрую ложку сметаны и — сразу к столу. Аромат соберёт всех быстрее, чем звонок.
Приятного аппетита!
Уточнения
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.