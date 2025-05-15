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Пряник, которым вы удивите даже бабушку: легенда на вашей кухне

2:32
Еда

Есть рецепты, после которых возвращаться к покупным сладостям просто не хочется. Тульский пряник — как раз такой случай. Ароматный, нежный, с хрустящей корочкой и мягкой серединкой, в которой спрятано абрикосовое варенье. Лёгкая медовая сладость, нотка корицы и карамельная глазурь превращают его в настоящую гастрономическую ностальгию по детству.

Пряники
Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Пряники

Ингредиенты

Для теста

  • Мёд жидкий — 2 ст. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Пшеничная мука — 400 г
  • Сахар — 120 г
  • Корица — щепотка
  • Сода — 1 ч. л.
  • Абрикосовый джем или варенье — 150 г

Для глазури

  • Сахар — 50 г
  • Вода — 30 мл

Как приготовить тульский пряник

  1. В кастрюлю с толстым дном выложите яйца, сахар, мёд, корицу и соду. Поставьте на слабый огонь или водяную баню. Помешивайте, пока сахар не растворится и смесь не прогреется.
  2. Добавьте сливочное масло. Когда оно полностью растает, масса станет светлой и слегка пенистой. Не доводите до кипения — снимите с огня сразу после расплавления масла.
  3. Остудите массу до тёплого состояния. Порциями добавляйте просеянную муку, сначала размешивая ложкой, затем руками. Выложите на стол и домесите до гладкости. Тесто должно быть мягким, эластичным и почти не липнуть.
  4. Разделите тесто на 4 части — получится 2 пряника. Раскатайте одну часть в пласт толщиной 0,4-0,5 см. Выложите в центр джем, оставив края сухими. Раскатайте второй пласт и накройте начинку. Скрепите края — можно вилкой, присыпанной мукой.
  5. Сверху можно вырезать элементы из теста — цветы, листочки, узоры — и выложить на пряник.
  6. Выпекайте в духовке, разогретой до 160 °C, 30-35 минут. Пряник подрумянится и наполнит дом невероятным ароматом.
  7. Пока пряник в духовке, приготовьте глазурь: смешайте воду и сахар, доведите до кипения и варите ровно 7 минут. Горячий пряник сразу покройте сиропом.
  8. Дайте пряникам полностью остыть — и наслаждайтесь домашней версией любимой классики.

Уточнения

Пря́ник (пря́ник, пря́нец, пря́ничек, перник) — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста; печенье на меду или сахаре с пряностями.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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