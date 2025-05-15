Пряник, которым вы удивите даже бабушку: легенда на вашей кухне

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть рецепты, после которых возвращаться к покупным сладостям просто не хочется. Тульский пряник — как раз такой случай. Ароматный, нежный, с хрустящей корочкой и мягкой серединкой, в которой спрятано абрикосовое варенье. Лёгкая медовая сладость, нотка корицы и карамельная глазурь превращают его в настоящую гастрономическую ностальгию по детству.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Пряники

Ингредиенты

Для теста

Мёд жидкий — 2 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 100 г

Пшеничная мука — 400 г

Сахар — 120 г

Корица — щепотка

Сода — 1 ч. л.

Абрикосовый джем или варенье — 150 г

Для глазури

Сахар — 50 г

Вода — 30 мл

Как приготовить тульский пряник

В кастрюлю с толстым дном выложите яйца, сахар, мёд, корицу и соду. Поставьте на слабый огонь или водяную баню. Помешивайте, пока сахар не растворится и смесь не прогреется. Добавьте сливочное масло. Когда оно полностью растает, масса станет светлой и слегка пенистой. Не доводите до кипения — снимите с огня сразу после расплавления масла. Остудите массу до тёплого состояния. Порциями добавляйте просеянную муку, сначала размешивая ложкой, затем руками. Выложите на стол и домесите до гладкости. Тесто должно быть мягким, эластичным и почти не липнуть. Разделите тесто на 4 части — получится 2 пряника. Раскатайте одну часть в пласт толщиной 0,4-0,5 см. Выложите в центр джем, оставив края сухими. Раскатайте второй пласт и накройте начинку. Скрепите края — можно вилкой, присыпанной мукой. Сверху можно вырезать элементы из теста — цветы, листочки, узоры — и выложить на пряник. Выпекайте в духовке, разогретой до 160 °C, 30-35 минут. Пряник подрумянится и наполнит дом невероятным ароматом. Пока пряник в духовке, приготовьте глазурь: смешайте воду и сахар, доведите до кипения и варите ровно 7 минут. Горячий пряник сразу покройте сиропом. Дайте пряникам полностью остыть — и наслаждайтесь домашней версией любимой классики.

Уточнения

Пря́ник (пря́ник, пря́нец, пря́ничек, перник) — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста; печенье на меду или сахаре с пряностями.

