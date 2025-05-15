Натуральный мед без пчёл: золотой сироп весны, который лечит

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Весной поля превращаются в золотые ковры, и одуванчики радуют не только глаз — из них можно сделать полезное, душистое варенье, которое по вкусу и консистенции напоминает настоящий мёд. Это старинный и почти забытый рецепт — натуральное средство от простуды, кашля и весенней хандры. Варенье из одуванчиков не только красиво смотрится в банке, но и удивит своим мягким цветочным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Одуванчики

Ингредиенты

Одуванчики — 400 цветков

Вода — 1 литр

Сахар — 1,2 кг

Лимонная кислота — 1 ч. л. (без горки)

Как приготовить одуванчиковое варенье

Собирать цветки лучше в солнечный день, вдали от дорог. Вам понадобится около 400 головок.

Важно: используйте только жёлтые лепестки, без чашелистиков и цветоложа — иначе варенье получится с горечью. Промывать лепестки не нужно — вместе с водой уйдут пыльца и нектар, которые делают варенье таким ароматным и полезным. Сразу же отправляем лепестки в кастрюлю с толстым дном (эмалированную или нержавеющую). Заливаем лепестки литром воды и доводим до кипения. Варим на небольшом огне 10 минут. Добавляем в кипящий отвар лимонную кислоту и продолжаем варить ещё 25 минут на слабом огне. Снимаем кастрюлю с огня и процеживаем отвар через мелкое сито или марлю. Лепестки больше не понадобятся — их выбрасываем. В процеженный отвар добавляем сахар, тщательно размешиваем и ставим на огонь. Варим на медленном огне 40-50 минут, до желаемой густоты. Чем дольше варка — тем плотнее консистенция и ярче цвет. Готовое варенье разливаем по чистым стеклянным банкам. Закрываем крышками — можно использовать как металлические, так и обычные полиэтиленовые. Хранить лучше в холодильнике или погребе.

Одуванчиковое варенье идеально подходит к чаю — добавьте ложечку в чашку или просто на хлеб. Но не забывайте: не больше 2-3 ложек в день, особенно при диабете или аллергии.

Приятного чаепития и крепкого здоровья!

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

