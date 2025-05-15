Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на кухне нет времени на долгое приготовление, но хочется чего-то ароматного, тёплого и необычного — жареные помидоры с сыром и орегано становятся настоящей находкой. Они отлично подойдут в качестве горячей закуски, гарнира к мясу или даже как лёгкое вечернее блюдо. Сахар придаёт помидорам мягкую карамельную нотку, а сыр и орегано раскрывают их вкус с новой стороны.

Фото: commons.wikimedia.org by DocteurCosmos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фаршированные помидоры

Ингредиенты (на 2 порции)

Помидоры — 2 шт.

Твёрдый сыр (например, Эмменталь), тёртый — 100 г

Сахар — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Орегано — по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 °C.

Тем временем нарежьте помидоры толстыми кружочками — примерно по 1 см толщиной. Застелите решётку гриля или противень пергаментом. Выложите кружки помидоров в один слой. Каждый кусочек слегка присыпьте сахаром и солью. Сверху распределите тёртый сыр, а затем — орегано. В конце сбрызните всё оливковым маслом. Поставьте в разогретую духовку на 7 минут. За это время сыр расплавится, помидоры слегка подпекутся, а кухня наполнится тёплым пряным ароматом. Подавайте горячими — прямо с противня, пока сыр тянется, а томаты источают сок. Можно украсить свежими листьями базилика.

Приятного аппетита!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

