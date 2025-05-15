Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане

Когда на кухне нет времени на долгое приготовление, но хочется чего-то ароматного, тёплого и необычного — жареные помидоры с сыром и орегано становятся настоящей находкой. Они отлично подойдут в качестве горячей закуски, гарнира к мясу или даже как лёгкое вечернее блюдо. Сахар придаёт помидорам мягкую карамельную нотку, а сыр и орегано раскрывают их вкус с новой стороны.
Фото: commons.wikimedia.org by DocteurCosmos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фаршированные помидоры
Ингредиенты (на 2 порции)
Помидоры — 2 шт.
Твёрдый сыр (например, Эмменталь), тёртый — 100 г
Сахар — 1 ст. л.
Оливковое масло — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Орегано — по вкусу
Приготовление
Разогрейте духовку до 220 °C. Тем временем нарежьте помидоры толстыми кружочками — примерно по 1 см толщиной.
Застелите решётку гриля или противень пергаментом. Выложите кружки помидоров в один слой.
Каждый кусочек слегка присыпьте сахаром и солью. Сверху распределите тёртый сыр, а затем — орегано. В конце сбрызните всё оливковым маслом.
Поставьте в разогретую духовку на 7 минут. За это время сыр расплавится, помидоры слегка подпекутся, а кухня наполнится тёплым пряным ароматом.
Подавайте горячими — прямо с противня, пока сыр тянется, а томаты источают сок. Можно украсить свежими листьями базилика.
Приятного аппетита!
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).