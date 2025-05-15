Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ты спишь — мышцы растут: один ночной ритуал, о котором молчат даже тренеры
Рецепты из дефицита: кулинарные хитрости советских бабушек
Бортпроводники раскрывают секрет: когда можно пересесть на свободное место?
Дальнобойщики и грузчики против Белого дома: пошлины Трампа бьют по синим воротничкам
Ошибка, из-за которой у вас нет пресса и болит спина: её совершают 90% людей
Из базовых — в модные: стильные трюки с подворотами, которые ты не пробовала
Вся недвижимость в одни руки: кому достанется наследство Нины Гребешковой
Кошка как пылесос: почему она вечно голодна, даже после трёх мисок подряд
Пока вы боретесь с сорняками, руккола сама их душит: как ей это удаётся

Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане

1:32
Еда

Когда на кухне нет времени на долгое приготовление, но хочется чего-то ароматного, тёплого и необычного — жареные помидоры с сыром и орегано становятся настоящей находкой. Они отлично подойдут в качестве горячей закуски, гарнира к мясу или даже как лёгкое вечернее блюдо. Сахар придаёт помидорам мягкую карамельную нотку, а сыр и орегано раскрывают их вкус с новой стороны.

Фаршированные помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by DocteurCosmos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фаршированные помидоры

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Помидоры — 2 шт.
  • Твёрдый сыр (например, Эмменталь), тёртый — 100 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Орегано — по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220 °C.
    Тем временем нарежьте помидоры толстыми кружочками — примерно по 1 см толщиной.
  2. Застелите решётку гриля или противень пергаментом. Выложите кружки помидоров в один слой.
  3. Каждый кусочек слегка присыпьте сахаром и солью. Сверху распределите тёртый сыр, а затем — орегано. В конце сбрызните всё оливковым маслом.
  4. Поставьте в разогретую духовку на 7 минут. За это время сыр расплавится, помидоры слегка подпекутся, а кухня наполнится тёплым пряным ароматом.
  5. Подавайте горячими — прямо с противня, пока сыр тянется, а томаты источают сок. Можно украсить свежими листьями базилика.

Приятного аппетита!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Еда и рецепты
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день Аудио 
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Томаты не мёрзнут: проверенное средство дачников спасает рассаду в холод
Садоводство, цветоводство
Томаты не мёрзнут: проверенное средство дачников спасает рассаду в холод Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Сводка с фронта: стартуют переговоры в Стамбуле, Киев всю ночь консультировался по встрече Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Последние материалы
Столовая СССР. Рецепт мясных котлет по ГОСТу 1980 года
Пешеход по принуждению: закон, который превращает хамов в ходоков
Белла Хадид честно рассказала о борьбе с болезнью Лайма: иногда душ — это подвиг
Он работает, как пылесос для сорняков, но требует точности хирурга: гербицид Лазурит в действии
Вот что класть под корень, чтобы капуста не горчила
Аренда квартир готовится к падению: эксперты назвали причину снижения цен в июне
Сводка с фронта: стартуют переговоры в Стамбуле, Киев всю ночь консультировался по встрече
Вы пьёте мелатонин зря: магний из этих продуктов работает лучше
Секрет подиумного взгляда? Цвет, объём и крылья — на кончиках ресниц
Уехал собирать вещи: как одна фраза о Диме Билане чуть не сделала врагами Филиппа Киркорова и Яну Рудковскую
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.