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Рыбный салат, который стал звездой благодаря морковному пятачку

1:55
Еда

Слоёный салат "Мимоза" с сардинами, яйцами и овощами — проверенная классика. А если украсить его в виде симпатичного поросёнка, то он не только порадует вкусовые рецепторы, но и поднимет настроение всем за столом.

Салат
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат

Ингредиенты

  • Картофель — 3 шт.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый (лучше красный) — &frac12 шт.
  • Сыр твёрдый — 80 г
  • Сардины в масле — 240 г
  • Майонез — 200 г
  • Соль — по вкусу

Как приготовить

  1. Картофель и морковь варим в мундире до готовности (около 25 минут), яйца — вкрутую (10 минут). Всё остужаем и очищаем.
  2. Сардины перекладываем в миску, жидкость можно чуть отлить, но не всю. Разминаем рыбу вилкой — до состояния мягкой "кашички".
  3. Берём кулинарное кольцо (диаметр 16 см), ставим на тарелку. Начинаем укладывать слои: 1-й: крупно натёртый картофель, чуть подсолить. Сеточка майонеза. 2-й: полукольца красного лука. 3-й: сардины. Майонез. 4-й: крупно натёртый сыр. 5-й: тёртые яичные белки. Майонез. 6-й: тёртая (мелко) морковь, кроме трети — она пойдёт на украшение. 7-й: тёртые желтки.
  4. Настояться и остыть. Ставим салат в холодильник минимум на 1 час. Он должен пропитаться и стать цельным.
  5. Снимаем кольцо. Из оставшейся моркови вырезаем ушки, пятачок, рот. Глазки и ноздри можно нарисовать майонезом. Всё просто — и очень эффектно.
  6. Салат готов к встрече гостей. И пусть поросёнок станет главным героем вашего новогоднего стола!

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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