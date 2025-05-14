Рыбный салат, который стал звездой благодаря морковному пятачку

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Слоёный салат "Мимоза" с сардинами, яйцами и овощами — проверенная классика. А если украсить его в виде симпатичного поросёнка, то он не только порадует вкусовые рецепторы, но и поднимет настроение всем за столом.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат

Ингредиенты

Картофель — 3 шт.

Яйцо куриное — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый (лучше красный) — ½ шт.

Сыр твёрдый — 80 г

Сардины в масле — 240 г

Майонез — 200 г

Соль — по вкусу

Как приготовить

Картофель и морковь варим в мундире до готовности (около 25 минут), яйца — вкрутую (10 минут). Всё остужаем и очищаем. Сардины перекладываем в миску, жидкость можно чуть отлить, но не всю. Разминаем рыбу вилкой — до состояния мягкой "кашички". Берём кулинарное кольцо (диаметр 16 см), ставим на тарелку. Начинаем укладывать слои: 1-й: крупно натёртый картофель, чуть подсолить. Сеточка майонеза. 2-й: полукольца красного лука. 3-й: сардины. Майонез. 4-й: крупно натёртый сыр. 5-й: тёртые яичные белки. Майонез. 6-й: тёртая (мелко) морковь, кроме трети — она пойдёт на украшение. 7-й: тёртые желтки. Настояться и остыть. Ставим салат в холодильник минимум на 1 час. Он должен пропитаться и стать цельным. Снимаем кольцо. Из оставшейся моркови вырезаем ушки, пятачок, рот. Глазки и ноздри можно нарисовать майонезом. Всё просто — и очень эффектно. Салат готов к встрече гостей. И пусть поросёнок станет главным героем вашего новогоднего стола!

Уточнения

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.

