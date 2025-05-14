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Курица по-французски с изюминкой: попробуйте и не остановитесь

Еда

Если вы ещё не пробовали запекать куриное филе с ананасами и сыром — пора это исправить. Это не просто мясо по-французски, это мягкая, сочная курица с ароматной приправой, которая контрастирует с лёгкой сладостью ананасов. Сверху — тянущийся сыр, который придаёт блюду ту самую солоноватую нотку, ради которой хочется повторить.

Запечённая куриная грудка с овощами
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая куриная грудка с овощами

Ингредиенты

  • Куриное филе — 600 г (примерно 2 шт.)
  • Сыр твёрдый — 200 г
  • Ананасы консервированные (кольцами) — 220 г (около 6 шт.)
  • Приправа для курицы — по вкусу
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Включите духовку разогреваться до 200 °C.
    Тем временем промойте куриное филе, обсушите бумажным полотенцем и удалите плёнки. Малое филе можно не использовать — только крупные куски.
  2. Каждую грудку разрежьте поперёк на 2 части. Более толстую половину дополнительно разрежьте вдоль по толщине. В итоге получится 6 тонких кусков — идеальных для запекания.
  3. Кусочки немного отбейте — не до прозрачности, просто чтобы стали равномерно тонкими. Посолите, поперчите и добавьте немного приправы для курицы.
  4. Выложите курицу в форму для запекания. Сверху разместите по кольцу ананаса. Если ананасы нарезанные — просто равномерно распределите кусочки.
  5. Сыр натрите на крупной тёрке и щедро засыпьте им всю поверхность ананасов.
  6. Отправьте форму в духовку и выпекайте 30 минут при 200 °C — до золотистой корочки и аромата, который соберёт всех на кухне без приглашения.
  7. Готовую курицу аккуратно переложите на блюдо. Подайте с лёгким гарниром или свежим салатом — и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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