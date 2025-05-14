Курица по-французски с изюминкой: попробуйте и не остановитесь

Если вы ещё не пробовали запекать куриное филе с ананасами и сыром — пора это исправить. Это не просто мясо по-французски, это мягкая, сочная курица с ароматной приправой, которая контрастирует с лёгкой сладостью ананасов. Сверху — тянущийся сыр, который придаёт блюду ту самую солоноватую нотку, ради которой хочется повторить.
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Запечённая куриная грудка с овощами
Ингредиенты
Куриное филе — 600 г (примерно 2 шт.)
Сыр твёрдый — 200 г
Ананасы консервированные (кольцами) — 220 г (около 6 шт.)
Приправа для курицы — по вкусу
Соль и чёрный перец — по вкусу
Как приготовить
Включите духовку разогреваться до 200 °C. Тем временем промойте куриное филе, обсушите бумажным полотенцем и удалите плёнки. Малое филе можно не использовать — только крупные куски.
Каждую грудку разрежьте поперёк на 2 части. Более толстую половину дополнительно разрежьте вдоль по толщине. В итоге получится 6 тонких кусков — идеальных для запекания.
Кусочки немного отбейте — не до прозрачности, просто чтобы стали равномерно тонкими. Посолите, поперчите и добавьте немного приправы для курицы.
Выложите курицу в форму для запекания. Сверху разместите по кольцу ананаса. Если ананасы нарезанные — просто равномерно распределите кусочки.
Сыр натрите на крупной тёрке и щедро засыпьте им всю поверхность ананасов.
Отправьте форму в духовку и выпекайте 30 минут при 200 °C — до золотистой корочки и аромата, который соберёт всех на кухне без приглашения.
Готовую курицу аккуратно переложите на блюдо. Подайте с лёгким гарниром или свежим салатом — и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
Уточнения
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.