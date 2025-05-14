Домашняя сметана из двух ингредиентов — проще не бывает

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить настоящую домашнюю сметану проще, чем сходить в магазин — и главное, вкуснее, натуральнее и без консервантов. Всё, что нужно — это жирные сливки и чуть-чуть готовой сметаны, чтобы запустить процесс. Да, на всё про всё у вас уйдёт буквально 5 минут, остальное сделает время.

Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сметана

Ингредиенты

Сливки (жирные, не менее 25-30%, желательно домашние) — 500 мл

Сметана (натуральная, жирная, идеально — домашняя) — 2-3 ст. л.

Как приготовить домашнюю сметану за 5 минут

Наливаем сливки в чистую банку или стеклянную миску. Добавляем в них несколько ложек сметаны — именно она станет природной закваской. Тщательно перемешиваем до однородной текстуры. Затем прикрываем емкость крышкой (не герметично!) и оставляем при комнатной температуре на 12 часов. Это важно: сметана должна "созреть" в тёплой среде. По прошествии 12 часов плотно закрываем крышку и ставим банку в холодильник. Через сутки вы получите настоящую, густую и невероятно вкусную домашнюю сметану. И да — чем дольше она постоит в холодильнике, тем плотнее станет.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

