Домашняя сметана из двух ингредиентов — проще не бывает

Приготовить настоящую домашнюю сметану проще, чем сходить в магазин — и главное, вкуснее, натуральнее и без консервантов. Всё, что нужно — это жирные сливки и чуть-чуть готовой сметаны, чтобы запустить процесс. Да, на всё про всё у вас уйдёт буквально 5 минут, остальное сделает время.
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Сметана
Ингредиенты
Сливки (жирные, не менее 25-30%, желательно домашние) — 500 мл
Сметана (натуральная, жирная, идеально — домашняя) — 2-3 ст. л.
Как приготовить домашнюю сметану за 5 минут
Наливаем сливки в чистую банку или стеклянную миску. Добавляем в них несколько ложек сметаны — именно она станет природной закваской.
Тщательно перемешиваем до однородной текстуры. Затем прикрываем емкость крышкой (не герметично!) и оставляем при комнатной температуре на 12 часов. Это важно: сметана должна "созреть" в тёплой среде.
По прошествии 12 часов плотно закрываем крышку и ставим банку в холодильник. Через сутки вы получите настоящую, густую и невероятно вкусную домашнюю сметану. И да — чем дольше она постоит в холодильнике, тем плотнее станет.
Уточнения
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.