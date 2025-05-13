Этот домашний Твикс вкуснее оригинала: тот самый батончик, но своими руками.

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Знаменитый "Твикс" можно приготовить самостоятельно — с рассыпчатой основой, густой карамельной нугой и плотной шоколадной глазурью. Главное — использовать качественные продукты: настоящее сливочное масло, шоколад и сгущёнку. Тогда результат превзойдёт магазинную версию.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snickers-broken.JPG?uselang=ru by Evan-Amos Конфета

Ингредиенты

Основа

Мука — 1 стакан

Сливочное масло — 120 г

Сахар — 4 ст. л.

Нуга

Сгущённое молоко (только натуральное!) — 1 банка (380 г)

Сахар — 4 ст. л.

Сливочное масло — 45 г

Орехи — по вкусу

Шоколадная глазурь

Шоколад (без заменителей) — 2 плитки (по 95 г)

Сливочное масло — 30 г

Как готовить

В миске растереть сливочное масло с мукой до крошкообразного состояния. Добавить сахар, замесить тесто. Распределить по дну формы ровным слоем и выпекать при 180 °C около 20 минут до лёгкой румяности.

Остудить — это важно. В кастрюле соединить сгущёнку, сливочное масло и сахар. Довести до кипения на среднем огне, затем убавить и варить до загустения, постоянно помешивая. Готовая нуга должна быть густой и тягучей, как мягкая карамель. Выложить её на остывшую основу. Сверху распределить орехи — грецкие, миндаль, кешью, на выбор. Чуть вдавить в нугу. Убрать форму в морозильник на 15-20 минут, чтобы начинка "схватилась". Растопить шоколад с маслом на водяной бане. Осторожно вылить глазурь на застывшую нугу, разровнять. Остудить полностью в холодильнике. Затем нарезать на порционные прямоугольники.

Уточнения

Twix (в некоторых странах — Raider) — шоколадный батончик, состоящий из песочного печенья с карамелью, покрытый слоем молочного шоколада.

