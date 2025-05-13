Этот домашний Твикс вкуснее оригинала: тот самый батончик, но своими руками.

Знаменитый "Твикс" можно приготовить самостоятельно — с рассыпчатой основой, густой карамельной нугой и плотной шоколадной глазурью. Главное — использовать качественные продукты: настоящее сливочное масло, шоколад и сгущёнку. Тогда результат превзойдёт магазинную версию.
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snickers-broken.JPG?uselang=ru by Evan-Amos
Конфета
Ингредиенты
Основа
Мука — 1 стакан
Сливочное масло — 120 г
Сахар — 4 ст. л.
Нуга
Сгущённое молоко (только натуральное!) — 1 банка (380 г)
Сахар — 4 ст. л.
Сливочное масло — 45 г
Орехи — по вкусу
Шоколадная глазурь
Шоколад (без заменителей) — 2 плитки (по 95 г)
Сливочное масло — 30 г
Как готовить
В миске растереть сливочное масло с мукой до крошкообразного состояния. Добавить сахар, замесить тесто. Распределить по дну формы ровным слоем и выпекать при 180 °C около 20 минут до лёгкой румяности. Остудить — это важно.
В кастрюле соединить сгущёнку, сливочное масло и сахар. Довести до кипения на среднем огне, затем убавить и варить до загустения, постоянно помешивая. Готовая нуга должна быть густой и тягучей, как мягкая карамель. Выложить её на остывшую основу.
Сверху распределить орехи — грецкие, миндаль, кешью, на выбор. Чуть вдавить в нугу. Убрать форму в морозильник на 15-20 минут, чтобы начинка "схватилась".
Растопить шоколад с маслом на водяной бане. Осторожно вылить глазурь на застывшую нугу, разровнять.
Остудить полностью в холодильнике. Затем нарезать на порционные прямоугольники.
Уточнения
Twix (в некоторых странах — Raider) — шоколадный батончик, состоящий из песочного печенья с карамелью, покрытый слоем молочного шоколада.