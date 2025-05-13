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Слоёное тесто без часовых раскаток: как приготовить его за 15 минут и забыть про магазинное

1:46
Еда

Слоёное тесто, которое не требует целого дня на кухне, реально. Этот рецепт подойдёт для тех случаев, когда хочется домашней выпечки с хрустящей корочкой, но времени в обрез. Всё, что нужно — хорошо охлаждённый маргарин, немного терпения и минимум движений.

тесто
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тесто

Ингредиенты:

  • Маргарин (жирность не ниже 70%) — 200 г
  • Мука пшеничная — 2 стакана
  • Холодная вода — около 0,5 стакана
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка

Совет: маргарин должен быть очень холодным. Лучше заранее убрать его в холодильник или даже в морозилку на 10 минут.

Как приготовить:

  1. Просейте муку горкой. Добавьте соль и сахар, перемешайте — это база теста.
  2. Нарежьте охлаждённый маргарин прямо в муку. С помощью ножа "рубите" его, соединяя с мукой, пока не получите крупную крошку. Руки не используйте — тепло ладоней нам сейчас ни к чему.
  3. Сделайте углубление в середине, влейте холодную воду и аккуратно собирайте тесто — без вымешивания! Достаточно просто соединить в ком.
  4. Заверните тесто в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 3-4 часа. Это поможет маргарину застыть и будущим слоям — держать форму.
  5. Охлаждённое тесто раскатайте в пласт, присыпав мукой. Сложите в несколько раз (конвертом или вчетверо), снова раскатайте. Повторите минимум 2-3 раза. Чем больше — тем больше слоёв в выпечке.
  6. Теперь это тесто можно использовать как основу для любой домашней выпечки — от круассанов до пирожков и слойки с сыром.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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