Слоёное тесто без часовых раскаток: как приготовить его за 15 минут и забыть про магазинное

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Слоёное тесто, которое не требует целого дня на кухне, реально. Этот рецепт подойдёт для тех случаев, когда хочется домашней выпечки с хрустящей корочкой, но времени в обрез. Всё, что нужно — хорошо охлаждённый маргарин, немного терпения и минимум движений.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тесто

Ингредиенты:

Маргарин (жирность не ниже 70%) — 200 г

Мука пшеничная — 2 стакана

Холодная вода — около 0,5 стакана

Сахар — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Совет: маргарин должен быть очень холодным. Лучше заранее убрать его в холодильник или даже в морозилку на 10 минут.

Как приготовить:

Просейте муку горкой. Добавьте соль и сахар, перемешайте — это база теста. Нарежьте охлаждённый маргарин прямо в муку. С помощью ножа "рубите" его, соединяя с мукой, пока не получите крупную крошку. Руки не используйте — тепло ладоней нам сейчас ни к чему. Сделайте углубление в середине, влейте холодную воду и аккуратно собирайте тесто — без вымешивания! Достаточно просто соединить в ком. Заверните тесто в пищевую плёнку и отправьте в холодильник на 3-4 часа. Это поможет маргарину застыть и будущим слоям — держать форму. Охлаждённое тесто раскатайте в пласт, присыпав мукой. Сложите в несколько раз (конвертом или вчетверо), снова раскатайте. Повторите минимум 2-3 раза. Чем больше — тем больше слоёв в выпечке. Теперь это тесто можно использовать как основу для любой домашней выпечки — от круассанов до пирожков и слойки с сыром.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

