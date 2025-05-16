Лимонный тарт с хрустом: десерт, которому не нужен крем сверху

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Когда хочется чего-то по-настоящему утончённого, на помощь приходит тарт — французский открытый пирог, покоривший сердца сладкоежек по всему миру. Его тонкое песочное тесто хрустит, как осенние листья, а начинка из лимонного крема освежает яркой кислинкой и тает во рту.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain лимонный тарт

Этот десерт не только вкусный, но и эффектный. Подавайте его с воздушной меренгой, взбитыми сливками или дольками лимона — будет не хуже, чем в парижском кафе. А главное — всё делается дома, из простых ингредиентов.

Что понадобится:

Для теста:

Мука — 325 г

Сливочное масло — 200 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Для лимонной начинки:

Яйца — 5 шт.

Сахар — 270 г

Лимоны — 3 шт.

Сливки 33% — 170 мл

Как готовить:

Подготовка.

Достаньте яйца из холодильника, пусть согреются. Помойте лимоны, просейте муку. Подготовьте форму и бумагу для выпечки. Тесто.

Натрите холодное масло в муку, добавьте сахар. Перетрите всё в крошку. Введите яйца, немного лимонной цедры и замесите тесто. Уберите его в холодильник на полчаса. Начинка.

Смешайте яйца с сахаром, влейте лимонный сок, добавьте сливки и перемешайте до однородности. Выпечка основы.

Раскатайте тесто, выложите в форму, проколите вилкой. Выпекайте 15 минут с грузом и ещё 10 минут без него при 180°C. Финал.

Залейте начинку в основу, украсьте дольками лимона. Выпекайте при 160-170°C около 30 минут. Остудите и аккуратно достаньте из формы.

Подавайте с чашкой ароматного чая или кофе — и ловите восхищённые взгляды.

Уточнения

Тaрт — типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста. Может быть десертным или основным блюдом, но от обычного пирога отличается именно тем, что сверху не покрывается тестом. Выпекается как пицца — в виде обычной лепёшки, либо в специальных плоских формах для выпечки с рифлёным краем, либо в разъёмных формах для тортов.

