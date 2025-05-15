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Готовьте сразу две порции: эту кесадилью съедят до последней крошки

1:45
Еда

Любите, чтобы было сочно, с сырной тягучестью и ароматом специй? Тогда этот рецепт — то, что нужно. В тонкой кукурузной лепешке прячется золотисто-обжаренная курочка, нежные грибы и хрустящие овощи. А сверху — тертая моцарелла и томатный соус с лаймом. Да-да, именно соус, который можно либо полить прямо внутрь, либо подать отдельно, если вы не поклонник остроты.

Кесадилья
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
Кесадилья

Готовим просто и быстро — за 40 минут:

Что понадобится:

  • Куриное филе

  • Шампиньоны

  • Болгарский и чили-перец

  • Лук, чеснок, томаты

  • Моцарелла и кукурузные лепешки

  • Немного растительного масла, соль, сахар и сок лайма

Как готовить:

  1. Подготовьте продукты: промойте овощи и мясо, очистите лук и чеснок.

  2. Нарежьте всё: курицу — кубиками, грибы — ломтиками, перцы — соломкой и колечками, лук — полукольцами.

  3. На сковороде обжарьте лук, затем добавьте курицу и жарьте до золотистого цвета.

  4. Введите грибы, тушите 5 минут. Затем добавьте оба вида перца — и ещё пару минут на огне.

  5. Переходим к соусу: бланшируйте томаты, снимите кожицу, измельчите в блендере с луком, чесноком, кинзой, соком лайма, солью и сахаром.

  6. На половинку каждой лепешки выложите сыр, затем начинку, полейте соусом и снова посыпьте сыром.

  7. Закройте лепешку второй половиной, обжарьте по 2 минуты с каждой стороны.

Подавайте кесадилью с оставшимся соусом — или просто с хорошим настроением. Можно с томатной сальсой, можно с чесночным соусом — главное, чтобы горячо и вкусно.

Уточнения

Кесади́лья — блюдо мексиканской кухни, состоящее из пшеничной или кукурузной тортильи, наполненной сыром.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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