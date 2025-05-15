Готовьте сразу две порции: эту кесадилью съедят до последней крошки

Любите, чтобы было сочно, с сырной тягучестью и ароматом специй? Тогда этот рецепт — то, что нужно. В тонкой кукурузной лепешке прячется золотисто-обжаренная курочка, нежные грибы и хрустящие овощи. А сверху — тертая моцарелла и томатный соус с лаймом. Да-да, именно соус, который можно либо полить прямо внутрь, либо подать отдельно, если вы не поклонник остроты.
Куриное филе
Шампиньоны
Болгарский и чили-перец
Лук, чеснок, томаты
Моцарелла и кукурузные лепешки
Немного растительного масла, соль, сахар и сок лайма
Подготовьте продукты: промойте овощи и мясо, очистите лук и чеснок.
Нарежьте всё: курицу — кубиками, грибы — ломтиками, перцы — соломкой и колечками, лук — полукольцами.
На сковороде обжарьте лук, затем добавьте курицу и жарьте до золотистого цвета.
Введите грибы, тушите 5 минут. Затем добавьте оба вида перца — и ещё пару минут на огне.
Переходим к соусу: бланшируйте томаты, снимите кожицу, измельчите в блендере с луком, чесноком, кинзой, соком лайма, солью и сахаром.
На половинку каждой лепешки выложите сыр, затем начинку, полейте соусом и снова посыпьте сыром.
Закройте лепешку второй половиной, обжарьте по 2 минуты с каждой стороны.
Подавайте кесадилью с оставшимся соусом — или просто с хорошим настроением. Можно с томатной сальсой, можно с чесночным соусом — главное, чтобы горячо и вкусно.
Кесади́лья — блюдо мексиканской кухни, состоящее из пшеничной или кукурузной тортильи, наполненной сыром.
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