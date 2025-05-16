Фунчоза с копчёной курицей — как будто шеф, но дома и в носках

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Фунчоза — это идеальный вариант, когда хочется чего-то "восточного", но без вока, без вокзала и без лишних движений. Просто заливаешь лапшу кипятком, обжариваешь всё, что есть в холодильнике, добавляешь копчёную курицу — и готово. А выглядит будто доставили из кафе с бамбуковыми салфетками.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Фунчоза с копченой курицей и овощами

Что нужно:

На 2 порции:

Копчёная курица — 250 г

Фунчоза (стеклянная лапша) — 100 г

Шампиньоны — 10 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Огурец — 1 шт.

Соевый соус — 3 ст. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Кунжут и зелёный лук — по желанию

Хочешь поярче — добавь перец чили, морковь, кабачок, что найдёшь.

Как готовить:

Фунчозу заливаем кипятком на 5-7 минут, потом промываем холодной водой. Всё - лапша готова. Грибы режем тонко, лук — мелко. Обжариваем в сковороде до тех пор, пока шампиньоны не "усохнут" и не дадут аромат. Копчёную курицу нарезаем, отправляем в сковороду. Прогреваем пару минут. Огурец — тонкими полосками. Если водянистый — убираем середину. Добавляем лапшу, соевый соус, перемешиваем. Прогреваем всё ещё 5 минут. Подача — с кунжутом и зеленью. Можно горячим, можно холодным. Можно вилкой, можно палочками — вкусно в любом случае.

Почему это работает:

Фунчоза не требует варки. Просто заливаешь — и готова.

Копчёная курица - уже со вкусом. Ты не мариновал, но все подумают, что мариновал.

Грибы и огурец дают сочность и текстуру, не перегружают.

Соевый соус делает всё единым, пикантным, солёным, как надо.

Уточнения

Фунчо́за — блюдо китайской, корейской, японской и других азиатских кухонь, которое готовится из сухой лапши (т. н. стеклянная лапша) с приправами из маринованного перца и джусая, моркови, редьки, лука и других овощей. Подаётся в горячем или холодном виде.



