Фунчоза с копчёной курицей — как будто шеф, но дома и в носках

Фунчоза — это идеальный вариант, когда хочется чего-то "восточного", но без вока, без вокзала и без лишних движений. Просто заливаешь лапшу кипятком, обжариваешь всё, что есть в холодильнике, добавляешь копчёную курицу — и готово. А выглядит будто доставили из кафе с бамбуковыми салфетками.
На 2 порции:
Копчёная курица — 250 г
Фунчоза (стеклянная лапша) — 100 г
Шампиньоны — 10 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Огурец — 1 шт.
Соевый соус — 3 ст. л.
Растительное масло — 2 ст. л.
Кунжут и зелёный лук — по желанию
Хочешь поярче — добавь перец чили, морковь, кабачок, что найдёшь.
Фунчозу заливаем кипятком на 5-7 минут, потом промываем холодной водой. Всё - лапша готова.
Грибы режем тонко, лук — мелко. Обжариваем в сковороде до тех пор, пока шампиньоны не "усохнут" и не дадут аромат.
Копчёную курицу нарезаем, отправляем в сковороду. Прогреваем пару минут.
Огурец — тонкими полосками. Если водянистый — убираем середину.
Добавляем лапшу, соевый соус, перемешиваем. Прогреваем всё ещё 5 минут.
Подача — с кунжутом и зеленью. Можно горячим, можно холодным. Можно вилкой, можно палочками — вкусно в любом случае.
Фунчоза не требует варки. Просто заливаешь — и готова.
Копчёная курица - уже со вкусом. Ты не мариновал, но все подумают, что мариновал.
Грибы и огурец дают сочность и текстуру, не перегружают.
Соевый соус делает всё единым, пикантным, солёным, как надо.
Фунчо́за — блюдо китайской, корейской, японской и других азиатских кухонь, которое готовится из сухой лапши (т. н. стеклянная лапша) с приправами из маринованного перца и джусая, моркови, редьки, лука и других овощей. Подаётся в горячем или холодном виде.
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