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Фунчоза с копчёной курицей — как будто шеф, но дома и в носках

1:57
Еда

Фунчоза — это идеальный вариант, когда хочется чего-то "восточного", но без вока, без вокзала и без лишних движений. Просто заливаешь лапшу кипятком, обжариваешь всё, что есть в холодильнике, добавляешь копчёную курицу — и готово. А выглядит будто доставили из кафе с бамбуковыми салфетками.

Фунчоза с копченой курицей и овощами
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Фунчоза с копченой курицей и овощами

Что нужно:

На 2 порции:

  • Копчёная курица — 250 г

  • Фунчоза (стеклянная лапша) — 100 г

  • Шампиньоны — 10 шт.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Огурец — 1 шт.

  • Соевый соус — 3 ст. л.

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Кунжут и зелёный лук — по желанию

Хочешь поярче — добавь перец чили, морковь, кабачок, что найдёшь.

Как готовить:

  1. Фунчозу заливаем кипятком на 5-7 минут, потом промываем холодной водой. Всё - лапша готова.

  2. Грибы режем тонко, лук — мелко. Обжариваем в сковороде до тех пор, пока шампиньоны не "усохнут" и не дадут аромат.

  3. Копчёную курицу нарезаем, отправляем в сковороду. Прогреваем пару минут.

  4. Огурец — тонкими полосками. Если водянистый — убираем середину.

  5. Добавляем лапшу, соевый соус, перемешиваем. Прогреваем всё ещё 5 минут.

  6. Подача — с кунжутом и зеленью. Можно горячим, можно холодным. Можно вилкой, можно палочками — вкусно в любом случае.

Почему это работает:

  • Фунчоза не требует варки. Просто заливаешь — и готова.

  • Копчёная курица - уже со вкусом. Ты не мариновал, но все подумают, что мариновал.

  • Грибы и огурец дают сочность и текстуру, не перегружают.

  • Соевый соус делает всё единым, пикантным, солёным, как надо.

Уточнения

Фунчо́за — блюдо китайской, корейской, японской и других азиатских кухонь, которое готовится из сухой лапши (т. н. стеклянная лапша) с приправами из маринованного перца и джусая, моркови, редьки, лука и других овощей. Подаётся в горячем или холодном виде. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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