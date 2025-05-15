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Домашние рёбра, после которых поход в ресторан кажется пустой тратой

2:28
Еда

Если ты хоть раз пробовал ребра во «FRENK by Баста», ты знаешь — это не просто еда, это ритуал. Мясо отходит от кости, соус тянется карамельной пленкой, а аромат пряностей делает тебя временно немым. Хорошая новость: всё это можно сделать у себя дома. Без гриля, без коптильни, без кулинарного диплома. Главное — правильный настрой, специи и терпение.

Свиные ребрышки
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
Свиные ребрышки

Что понадобится:

Мясо:

  • Свиные ребра — 1,5 кг

  • Соль — 1 ч. л.

  • Черный перец — 1 ч. л.

  • Паприка — 2 ч. л.

  • Копченая паприка — 1 ч. л. (если есть)

  • Чесночный порошок — 1 ч. л.

  • Коричневый сахар — 2 ч. л.

Соус:

  • Кетчуп — 4 ст. л.

  • Мед — 2 ст. л.

  • Соевый соус — 2 ст. л.

  • Вустерширский соус — 1 ст. л. (по желанию, но очень в тему)

  • Уксус (лучше яблочный) — 1 ст. л.

  • Горчица — 1 ч. л.

  • Паприка копченая — щепотка

  • Чили — по вкусу

Как приготовить рёбра, за которые не стыдно:

1. Подготовка

Смешай сухие специи и хорошенько натри ими рёбра. Заверни в пленку и оставь минимум на 2 часа, а лучше — на ночь. Пусть мясо пропитается всем, что ты в него вложил.

2. Медленное запекание

Разогрей духовку до 150 °C. Заверни рёбра в фольгу, уложи в форму или на решетку и поставь на 2–2,5 часа. За это время мясо станет мягким и начнет отходить от кости.

3. Пока рёбра готовятся — займись соусом

Смешай все ингредиенты в сотейнике, доведи до лёгкого кипения и томи пару минут, пока соус не станет густым и насыщенным. Пробуй — это тот случай, когда вкус можно настроить под себя.

4. Финал

Сними фольгу, смажь рёбра соусом и запекай еще 10–15 минут при 220 °C или на режиме гриль. Следи, чтобы карамель не сгорела — тебе нужна глянцевая, липкая корочка, а не уголь.

Подача

Не надо ничего выдумывать. Рёбра — блюдо самодостаточное. Нарезай, подавай с остатками соуса, огурчиком или кукурузой. Или вообще ни с чем — просто возьми руками и ешь.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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