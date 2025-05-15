Домашние рёбра, после которых поход в ресторан кажется пустой тратой

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты хоть раз пробовал ребра во «FRENK by Баста», ты знаешь — это не просто еда, это ритуал. Мясо отходит от кости, соус тянется карамельной пленкой, а аромат пряностей делает тебя временно немым. Хорошая новость: всё это можно сделать у себя дома. Без гриля, без коптильни, без кулинарного диплома. Главное — правильный настрой, специи и терпение.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain Свиные ребрышки

Что понадобится:

Мясо:

Свиные ребра — 1,5 кг

Соль — 1 ч. л.

Черный перец — 1 ч. л.

Паприка — 2 ч. л.

Копченая паприка — 1 ч. л. (если есть)

Чесночный порошок — 1 ч. л.

Коричневый сахар — 2 ч. л.

Соус:

Кетчуп — 4 ст. л.

Мед — 2 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Вустерширский соус — 1 ст. л. (по желанию, но очень в тему)

Уксус (лучше яблочный) — 1 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Паприка копченая — щепотка

Чили — по вкусу

Как приготовить рёбра, за которые не стыдно:

1. Подготовка

Смешай сухие специи и хорошенько натри ими рёбра. Заверни в пленку и оставь минимум на 2 часа, а лучше — на ночь. Пусть мясо пропитается всем, что ты в него вложил.

2. Медленное запекание

Разогрей духовку до 150 °C. Заверни рёбра в фольгу, уложи в форму или на решетку и поставь на 2–2,5 часа. За это время мясо станет мягким и начнет отходить от кости.

3. Пока рёбра готовятся — займись соусом

Смешай все ингредиенты в сотейнике, доведи до лёгкого кипения и томи пару минут, пока соус не станет густым и насыщенным. Пробуй — это тот случай, когда вкус можно настроить под себя.

4. Финал

Сними фольгу, смажь рёбра соусом и запекай еще 10–15 минут при 220 °C или на режиме гриль. Следи, чтобы карамель не сгорела — тебе нужна глянцевая, липкая корочка, а не уголь.

Подача

Не надо ничего выдумывать. Рёбра — блюдо самодостаточное. Нарезай, подавай с остатками соуса, огурчиком или кукурузой. Или вообще ни с чем — просто возьми руками и ешь.