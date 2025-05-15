Домашние рёбра, после которых поход в ресторан кажется пустой тратой

Если ты хоть раз пробовал ребра во «FRENK by Баста», ты знаешь — это не просто еда, это ритуал. Мясо отходит от кости, соус тянется карамельной пленкой, а аромат пряностей делает тебя временно немым. Хорошая новость: всё это можно сделать у себя дома. Без гриля, без коптильни, без кулинарного диплома. Главное — правильный настрой, специи и терпение.
Мясо:
Свиные ребра — 1,5 кг
Соль — 1 ч. л.
Черный перец — 1 ч. л.
Паприка — 2 ч. л.
Копченая паприка — 1 ч. л. (если есть)
Чесночный порошок — 1 ч. л.
Коричневый сахар — 2 ч. л.
Соус:
Кетчуп — 4 ст. л.
Мед — 2 ст. л.
Соевый соус — 2 ст. л.
Вустерширский соус — 1 ст. л. (по желанию, но очень в тему)
Уксус (лучше яблочный) — 1 ст. л.
Горчица — 1 ч. л.
Паприка копченая — щепотка
Чили — по вкусу
Смешай сухие специи и хорошенько натри ими рёбра. Заверни в пленку и оставь минимум на 2 часа, а лучше — на ночь. Пусть мясо пропитается всем, что ты в него вложил.
Разогрей духовку до 150 °C. Заверни рёбра в фольгу, уложи в форму или на решетку и поставь на 2–2,5 часа. За это время мясо станет мягким и начнет отходить от кости.
Смешай все ингредиенты в сотейнике, доведи до лёгкого кипения и томи пару минут, пока соус не станет густым и насыщенным. Пробуй — это тот случай, когда вкус можно настроить под себя.
Сними фольгу, смажь рёбра соусом и запекай еще 10–15 минут при 220 °C или на режиме гриль. Следи, чтобы карамель не сгорела — тебе нужна глянцевая, липкая корочка, а не уголь.
Не надо ничего выдумывать. Рёбра — блюдо самодостаточное. Нарезай, подавай с остатками соуса, огурчиком или кукурузой. Или вообще ни с чем — просто возьми руками и ешь.
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