Ты не любишь рыбу? Просто не пробовал её с таким соусом

Зубатка — рыба непростая. Но если знаешь к ней подход, она ответит сочностью, румяной корочкой и вкусом, который в сухарях не спрячешь. Главное — соус. И тут на помощь приходит кинза, лайм, чеснок и немного тунисского вдохновения.
Зубатка — 1 кг (лучше стейки)
Кинза — 3 пучка
Чеснок — 4 зубчика
Лайм — 1 шт.
Оливковое масло — 6 ст. л.
Зира, паприка, чили, соль — по вкусу и духу приключений
Булгур или что-нибудь сытное — для гарнира, если не на диете
Разморозь рыбу в холодильнике. Это важно — так она не развалится.
Поруби кинзу и чеснок, выжми сок лайма, добавь масло и специи. Перемешай — вот и соус.
Положи стейки в соус, обваляй хорошенько, оставь на 20-30 минут. Не холодильник — пусть пропитается.
На сухую (!) сковороду — стейки, 3-4 минуты с каждой стороны. Корочка должна быть, не щади огонь.
Залей остатки соуса, убавь огонь, прогрей 2-3 минуты. Соус впитался — аромат пошёл — значит, готово.
Можно с булгуром, рисом, картошкой или просто так — с вилкой и уважением. Главное — не смывай соус, это не гарнир, это персонаж.
Зубатки — род лучепёрых рыб, относящийся к семейству зубатковых отряда скорпенообразных. Многие виды являются объектами промысла.
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