Ты не любишь рыбу? Просто не пробовал её с таким соусом

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Зубатка — рыба непростая. Но если знаешь к ней подход, она ответит сочностью, румяной корочкой и вкусом, который в сухарях не спрячешь. Главное — соус. И тут на помощь приходит кинза, лайм, чеснок и немного тунисского вдохновения.

Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain жаренная рыба

Что нужно:

Зубатка — 1 кг (лучше стейки)

Кинза — 3 пучка

Чеснок — 4 зубчика

Лайм — 1 шт.

Оливковое масло — 6 ст. л.

Зира, паприка, чили, соль — по вкусу и духу приключений

Булгур или что-нибудь сытное — для гарнира, если не на диете

Как готовить: без паники, без панировки

Разморозь рыбу в холодильнике. Это важно — так она не развалится. Поруби кинзу и чеснок, выжми сок лайма, добавь масло и специи. Перемешай — вот и соус. Положи стейки в соус, обваляй хорошенько, оставь на 20-30 минут. Не холодильник — пусть пропитается. На сухую (!) сковороду — стейки, 3-4 минуты с каждой стороны. Корочка должна быть, не щади огонь. Залей остатки соуса, убавь огонь, прогрей 2-3 минуты. Соус впитался — аромат пошёл — значит, готово.

Как подавать

Можно с булгуром, рисом, картошкой или просто так — с вилкой и уважением. Главное — не смывай соус, это не гарнир, это персонаж.

Уточнения

Зубатки — род лучепёрых рыб, относящийся к семейству зубатковых отряда скорпенообразных. Многие виды являются объектами промысла.

