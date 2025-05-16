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Ты не любишь рыбу? Просто не пробовал её с таким соусом

1:29
Еда

Зубатка — рыба непростая. Но если знаешь к ней подход, она ответит сочностью, румяной корочкой и вкусом, который в сухарях не спрячешь. Главное — соус. И тут на помощь приходит кинза, лайм, чеснок и немного тунисского вдохновения.

жаренная рыба
Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
жаренная рыба

Что нужно:

  • Зубатка — 1 кг (лучше стейки)

  • Кинза — 3 пучка

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Лайм — 1 шт.

  • Оливковое масло — 6 ст. л.

  • Зира, паприка, чили, соль — по вкусу и духу приключений

  • Булгур или что-нибудь сытное — для гарнира, если не на диете

Как готовить: без паники, без панировки

  1. Разморозь рыбу в холодильнике. Это важно — так она не развалится.

  2. Поруби кинзу и чеснок, выжми сок лайма, добавь масло и специи. Перемешай — вот и соус.

  3. Положи стейки в соус, обваляй хорошенько, оставь на 20-30 минут. Не холодильник — пусть пропитается.

  4. На сухую (!) сковороду — стейки, 3-4 минуты с каждой стороны. Корочка должна быть, не щади огонь.

  5. Залей остатки соуса, убавь огонь, прогрей 2-3 минуты. Соус впитался — аромат пошёл — значит, готово.

Как подавать

Можно с булгуром, рисом, картошкой или просто так — с вилкой и уважением. Главное — не смывай соус, это не гарнир, это персонаж.

Уточнения

Зубатки — род лучепёрых рыб, относящийся к семейству зубатковых отряда скорпенообразных. Многие виды являются объектами промысла.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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