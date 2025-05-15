Ты не ленивый, ты просто делаешь голубцы умнее

Ты знаешь, как это бывает: вроде хочется голубцов, а заворачивать — не хочется вообще. Вот тут и вступает в игру ленивый рецепт. Никаких "скатать, свернуть, закрепить". Всё смешал, пожарил, потушил — и готово.
Для самих голубцов:
Мясной фарш — 600 г
Молодая капуста — 230 г
Морковь — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Масло растительное — 3 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Для соуса:
Сметана 15% — 4 ст. л.
Вода — 300 мл
Мука — 1 ст. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Соль и перец — по настроению
Капусту шинкуем, морковь трём, лук мелко режем.
Фарш солим, перчим, можно добавить сушёный чеснок или хмели-сунели — для "шика".
На сковороде обжариваем лук, добавляем морковь, потом — капусту. Немного воды — и всё мягкое. Остужаем.
Смешиваем овощи с фаршем. Формируем котлетки — средние, не футбольные.
Обжариваем котлетки с двух сторон до румяной корочки.
Соус делаем из сметаны, воды, муки, соли и перца. Заливаем котлетки, добавляем лаврушку и тушим 30 минут под крышкой. Всё. Можно отдыхать.
Макароны, картошка, булгур, гречка — всё подойдёт. Главное — не жалей соуса. Он здесь как второй главный герой.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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