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Ты не ленивый, ты просто делаешь голубцы умнее

1:39
Еда

Ты знаешь, как это бывает: вроде хочется голубцов, а заворачивать — не хочется вообще. Вот тут и вступает в игру ленивый рецепт. Никаких "скатать, свернуть, закрепить". Всё смешал, пожарил, потушил — и готово.

голубцы
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
голубцы

Что нужно:

Для самих голубцов:

  • Мясной фарш — 600 г

  • Молодая капуста — 230 г

  • Морковь — 1 шт.

  • Лук — 1 шт.

  • Масло растительное — 3 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Для соуса:

  • Сметана 15% — 4 ст. л.

  • Вода — 300 мл

  • Мука — 1 ст. л.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Соль и перец — по настроению

Как готовить: просто, понятно и без надрыва

  1. Капусту шинкуем, морковь трём, лук мелко режем.

  2. Фарш солим, перчим, можно добавить сушёный чеснок или хмели-сунели — для "шика".

  3. На сковороде обжариваем лук, добавляем морковь, потом — капусту. Немного воды — и всё мягкое. Остужаем.

  4. Смешиваем овощи с фаршем. Формируем котлетки — средние, не футбольные.

  5. Обжариваем котлетки с двух сторон до румяной корочки.

  6. Соус делаем из сметаны, воды, муки, соли и перца. Заливаем котлетки, добавляем лаврушку и тушим 30 минут под крышкой. Всё. Можно отдыхать.

Подавай с чем угодно — даже с хлебом и ложкой

Макароны, картошка, булгур, гречка — всё подойдёт. Главное — не жалей соуса. Он здесь как второй главный герой.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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