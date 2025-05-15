Ты не ленивый, ты просто делаешь голубцы умнее

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Ты знаешь, как это бывает: вроде хочется голубцов, а заворачивать — не хочется вообще. Вот тут и вступает в игру ленивый рецепт. Никаких "скатать, свернуть, закрепить". Всё смешал, пожарил, потушил — и готово.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain голубцы

Что нужно:

Для самих голубцов:

Мясной фарш — 600 г

Молодая капуста — 230 г

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Для соуса:

Сметана 15% — 4 ст. л.

Вода — 300 мл

Мука — 1 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Соль и перец — по настроению

Как готовить: просто, понятно и без надрыва

Капусту шинкуем, морковь трём, лук мелко режем. Фарш солим, перчим, можно добавить сушёный чеснок или хмели-сунели — для "шика". На сковороде обжариваем лук, добавляем морковь, потом — капусту. Немного воды — и всё мягкое. Остужаем. Смешиваем овощи с фаршем. Формируем котлетки — средние, не футбольные. Обжариваем котлетки с двух сторон до румяной корочки. Соус делаем из сметаны, воды, муки, соли и перца. Заливаем котлетки, добавляем лаврушку и тушим 30 минут под крышкой. Всё. Можно отдыхать.

Подавай с чем угодно — даже с хлебом и ложкой

Макароны, картошка, булгур, гречка — всё подойдёт. Главное — не жалей соуса. Он здесь как второй главный герой.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

