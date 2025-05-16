Мёд, чили и немного чуда: крылышки, которые делают вечер

Куриные крылышки — это всегда просто. Но если хочешь, чтобы гости ели руками, облизывали пальцы и просили добавки, тебе нужен этот рецепт. Немного меда, соуса, чили и жара — и ты превращаешься в крылышечного волшебника.

Фото: commons.wikimedia.org by JIP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ куриные крылышки

Что нужно:

Крылья куриные - 500 г

Масло растительное - 2 ст. л.

Соль морская - 4 г

Паприка сладкая - 2 ч. л.

Чили молотый - 1 ч. л.

Для соуса:

Соевый соус - 3 ст. л.

Мёд - 2 ст. л.

Лимон - 1/2 шт.

Табаско - 1 ч. л.

Как готовить: пошагово, с хрустом

Промокни крылья, нарежь по суставам. Самые маленькие фаланги — в морозилку, для будущего бульона. Обжарь на сковороде до румяной корочки. Не торопись — хруст не терпит спешки. Переложи в форму, посыпь паприкой, солью и чили. Соус замешай в миске: мёд + соевый соус + лимонный сок + табаско. Всё! Залей крылья и запекай час при 180 °C. Каждые 10 минут перемешивай. Это важно — тогда всё карамелизуется, а не сгорит одним боком.

Как подавать

С пылу, с жару, в большой миске, без стыда и лишних приборов. Укрась колечками чили и лимоном — для красоты, потому что ты можешь.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.



