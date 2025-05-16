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Мёд, чили и немного чуда: крылышки, которые делают вечер

Еда

Куриные крылышки — это всегда просто. Но если хочешь, чтобы гости ели руками, облизывали пальцы и просили добавки, тебе нужен этот рецепт. Немного меда, соуса, чили и жара — и ты превращаешься в крылышечного волшебника.

куриные крылышки
Фото: commons.wikimedia.org by JIP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
куриные крылышки

Что нужно:

  • Крылья куриные - 500 г

  • Масло растительное - 2 ст. л.

  • Соль морская - 4 г

  • Паприка сладкая - 2 ч. л.

  • Чили молотый - 1 ч. л.

Для соуса:

  • Соевый соус - 3 ст. л.

  • Мёд - 2 ст. л.

  • Лимон - 1/2 шт.

  • Табаско - 1 ч. л.

Как готовить: пошагово, с хрустом

  1. Промокни крылья, нарежь по суставам. Самые маленькие фаланги — в морозилку, для будущего бульона.

  2. Обжарь на сковороде до румяной корочки. Не торопись — хруст не терпит спешки.

  3. Переложи в форму, посыпь паприкой, солью и чили.

  4. Соус замешай в миске: мёд + соевый соус + лимонный сок + табаско. Всё!

  5. Залей крылья и запекай час при 180 °C.

  6. Каждые 10 минут перемешивай. Это важно — тогда всё карамелизуется, а не сгорит одним боком.

Как подавать

С пылу, с жару, в большой миске, без стыда и лишних приборов. Укрась колечками чили и лимоном — для красоты, потому что ты можешь.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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