Жевать не придётся: эта говядина в молоке тает сама

Есть блюда, от которых ждёшь гастрошоу, а получаешь уютный, сливочный кайф. Говядина в молоке — как раз из таких. Никаких сложных техник, только терпение, хороший кусок мяса и капля домашней магии.
Потому что это не только про вкус, но и про текстуру. Молоко медленно, но верно делает мясо мягким, нежным и сочным. А если хочется прямо "как в ресторане" — смело замени его на сливки. Правда, придётся попрощаться с диетой (но ты и так это знал).
Говядина - 500 г
Молоко - 2,5 стакана (примерно 500 мл)
Растительное масло - 2 ст. л.
Соль и чёрный перец - по вкусу
Можно добавить тимьян, розмарин, лаврушку и немного мускатного ореха — если чувствуешь вдохновение.
Разморозь и обсуши мясо — влажные куски не жарятся, а варятся. А нам нужна корочка.
Нарежь мясо крупно, не мельчи — это не гуляш.
Обжарь в масле до румяной корки. Перемешивай, но не прыгай вокруг сковородки — дай мясу подрумяниться.
Приправь, влей молоко, доведи до кипения.
Убавь огонь, накрой крышкой и забудь о сковороде на 50-60 минут.
Если мясо всё ещё не готово — не паникуй, просто потуши ещё. А если молоко выкипело — долей. Всё под контролем.
С чем угодно. Гречка, паста, картошка, булгур, просто хлеб — подойдёт всё. Главное — не забудь полить гарнир соусом из сковороды. Это не соус, это крем-сон.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ.
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