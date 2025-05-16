Жевать не придётся: эта говядина в молоке тает сама

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть блюда, от которых ждёшь гастрошоу, а получаешь уютный, сливочный кайф. Говядина в молоке — как раз из таких. Никаких сложных техник, только терпение, хороший кусок мяса и капля домашней магии.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырое мясо на столе

Почему молоко

Потому что это не только про вкус, но и про текстуру. Молоко медленно, но верно делает мясо мягким, нежным и сочным. А если хочется прямо "как в ресторане" — смело замени его на сливки. Правда, придётся попрощаться с диетой (но ты и так это знал).

Что нужно из продуктов:

Говядина - 500 г

Молоко - 2,5 стакана (примерно 500 мл)

Растительное масло - 2 ст. л.

Соль и чёрный перец - по вкусу

Можно добавить тимьян, розмарин, лаврушку и немного мускатного ореха — если чувствуешь вдохновение.

Готовим: просто, но со вкусом

Разморозь и обсуши мясо — влажные куски не жарятся, а варятся. А нам нужна корочка. Нарежь мясо крупно, не мельчи — это не гуляш. Обжарь в масле до румяной корки. Перемешивай, но не прыгай вокруг сковородки — дай мясу подрумяниться. Приправь, влей молоко, доведи до кипения. Убавь огонь, накрой крышкой и забудь о сковороде на 50-60 минут.

Если мясо всё ещё не готово — не паникуй, просто потуши ещё. А если молоко выкипело — долей. Всё под контролем.

Чем подавать

С чем угодно. Гречка, паста, картошка, булгур, просто хлеб — подойдёт всё. Главное — не забудь полить гарнир соусом из сковороды. Это не соус, это крем-сон.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина. В западноевропейской кулинарии строго различают мясо коров, быков и волов. В России это общее понятие. Люди ели говядину с доисторических времен. Говядина является источником высококачественного белка и питательных веществ.



