Мясо съели, костёр потух, посуда ждёт — как не сдаться

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Пока вы ели уху и шашлык — всё было прекрасно. Но вот веселье закончилось, костёр догорел, и начинается самое страшное: посуда смотрит на тебя с укором. Не паникуй. Есть способы отмыть всё это без мучений и нервов.

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Котелок: внутри вкусно, снаружи — как будто в нём варили лаву

Что делать:

Залей водой, поставь обратно на костёр или плитку. Пусть немного прокипит — пригоревшая уха сама "отлипнет". Добавь золу или песок. Это работает как скраб. Возьми пригоршню, добавь чуть воды и потри. Нет песка — возьми землю. Не шутка. Главное — не использовать мочалку из дома, она не переживёт это испытание.

Мангал: грязный, чёрный, но родной

Что делать:

Щётка с металлическим ворсом — твой лучший друг. Пока он тёплый, счищай нагар и золу. Сильно обгорело? Залей водой с уксусом, оставь на час. Потом щёткой — и мангал снова в строю. Для лентяев: оберни влажной газетой и оставь на солнце. Через пару часов грязь легче отходит.

Решётка: вся в мясном следе и запахе вчерашнего триумфа

Что делать:

Пока тёплая — поскобли ножом или металлической губкой. Залей пеплом и водой — и забудь на полчаса. Потом промой, всё отходит без усилий. Хочешь лайфхак? Засыпь солью и протри половинкой лимона или картошки. Работает, как будто магия.

Шампура: каждый как доказательство обжорства

Что делать:

Погрузи в горячую воду (если есть). Пусть отмокают. Обработай песком, золой или даже фольгой. Тереть долго не придётся. Сильно лень? Засунь в траву под утро, роса и влага сделают половину работы за тебя.

Общие советы, чтобы не страдать:

Всегда имей металлическую губку и пару лимонов — это твой "походный фейри".

Пепел, песок и зола — идеальные природные чистящие.

Смыть жир на природе до конца — не обязательно. Главное, чтобы не пахло вчерашним барбекю через неделю.