Мясо съели, костёр потух, посуда ждёт — как не сдаться

Пока вы ели уху и шашлык — всё было прекрасно. Но вот веселье закончилось, костёр догорел, и начинается самое страшное: посуда смотрит на тебя с укором. Не паникуй. Есть способы отмыть всё это без мучений и нервов.
Что делать:
Залей водой, поставь обратно на костёр или плитку. Пусть немного прокипит — пригоревшая уха сама "отлипнет".
Добавь золу или песок. Это работает как скраб. Возьми пригоршню, добавь чуть воды и потри.
Нет песка — возьми землю. Не шутка. Главное — не использовать мочалку из дома, она не переживёт это испытание.
Что делать:
Щётка с металлическим ворсом — твой лучший друг. Пока он тёплый, счищай нагар и золу.
Сильно обгорело? Залей водой с уксусом, оставь на час. Потом щёткой — и мангал снова в строю.
Для лентяев: оберни влажной газетой и оставь на солнце. Через пару часов грязь легче отходит.
Что делать:
Пока тёплая — поскобли ножом или металлической губкой.
Залей пеплом и водой — и забудь на полчаса. Потом промой, всё отходит без усилий.
Хочешь лайфхак? Засыпь солью и протри половинкой лимона или картошки. Работает, как будто магия.
Что делать:
Погрузи в горячую воду (если есть). Пусть отмокают.
Обработай песком, золой или даже фольгой. Тереть долго не придётся.
Сильно лень? Засунь в траву под утро, роса и влага сделают половину работы за тебя.
Всегда имей металлическую губку и пару лимонов — это твой "походный фейри".
Пепел, песок и зола — идеальные природные чистящие.
Смыть жир на природе до конца — не обязательно. Главное, чтобы не пахло вчерашним барбекю через неделю.
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