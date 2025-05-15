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Мясо съели, костёр потух, посуда ждёт — как не сдаться

2:15
Еда

Пока вы ели уху и шашлык — всё было прекрасно. Но вот веселье закончилось, костёр догорел, и начинается самое страшное: посуда смотрит на тебя с укором. Не паникуй. Есть способы отмыть всё это без мучений и нервов.

чайник
Фото: Freepik by ArthurHidden is licensed under Рublic domain
чайник

Котелок: внутри вкусно, снаружи — как будто в нём варили лаву

Что делать:

  1. Залей водой, поставь обратно на костёр или плитку. Пусть немного прокипит — пригоревшая уха сама "отлипнет".

  2. Добавь золу или песок. Это работает как скраб. Возьми пригоршню, добавь чуть воды и потри.

  3. Нет песка — возьми землю. Не шутка. Главное — не использовать мочалку из дома, она не переживёт это испытание.

Мангал: грязный, чёрный, но родной

Что делать:

  1. Щётка с металлическим ворсом — твой лучший друг. Пока он тёплый, счищай нагар и золу.

  2. Сильно обгорело? Залей водой с уксусом, оставь на час. Потом щёткой — и мангал снова в строю.

  3. Для лентяев: оберни влажной газетой и оставь на солнце. Через пару часов грязь легче отходит.

Решётка: вся в мясном следе и запахе вчерашнего триумфа

Что делать:

  1. Пока тёплая — поскобли ножом или металлической губкой.

  2. Залей пеплом и водой — и забудь на полчаса. Потом промой, всё отходит без усилий.

  3. Хочешь лайфхак? Засыпь солью и протри половинкой лимона или картошки. Работает, как будто магия.

Шампура: каждый как доказательство обжорства

Что делать:

  1. Погрузи в горячую воду (если есть). Пусть отмокают.

  2. Обработай песком, золой или даже фольгой. Тереть долго не придётся.

  3. Сильно лень? Засунь в траву под утро, роса и влага сделают половину работы за тебя.

Общие советы, чтобы не страдать:

  • Всегда имей металлическую губку и пару лимонов — это твой "походный фейри".

  • Пепел, песок и зола — идеальные природные чистящие.

  • Смыть жир на природе до конца — не обязательно. Главное, чтобы не пахло вчерашним барбекю через неделю.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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