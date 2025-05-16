Дым, рыба и секретный глоток: лучшая уха — только на природе

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть вещи, которые вкуснее именно не дома. И уха — как раз из таких. Потому что на костре, в котелке, на берегу — она превращается не просто в суп, а в легенду похода.

Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain котелок

Главное — не переусердствовать

Для ухи не нужно выдумывать лишнее. Основы простые:

Ингредиенты:

свежая рыба (желательно — не один вид)

картофель

морковь

лук

лавровый лист

перец горошком

соль

зелень

вода из озера (ладно, можно из канистры)

Как варить, чтобы не развалилось и не сгорело

Кипятим воду в котелке — на хорошем, уверенном костре. Добавляем овощи: сначала картошку и морковь, через 5 минут — лук. Рыбу закладываем последней — чтобы не развалилась. Лучше — крупными кусками, с костями. Специй по минимуму, уха не борщ. Только лаврушка, перец и чуть соли. Варим минут 15–20, не мешаем. Пусть всё томится. Зелень и глоток водки (по желанию) — в самом конце. Это не фольклор, а финальный штрих вкуса.

Костёр делает всё вкуснее

Дым, легкая сажа на котелке, деревянная ложка и комары по периметру — всё это придаёт ухе особый шарм. В походе аппетит зверский, и даже если уха получилась слегка «на глаз» — всё равно будет вкусно.

Несколько честных советов

Не переваривай рыбу — будет каша.

Добавь пару голов мелкой рыбы в начале варки — она разварится, но даст вкус.

Хочешь жирнее? Бери сома или карпа. Хочешь «классики» — судак, щука, окунь.

Подавай прямо из котелка. Или в кружку. Или хоть в крышку от кастрюли — всё равно съедят.

Уха — не про рецепт. Это про момент

Про костёр. Про дым. Про друзей, которые ждут с ложками в руках. И про первую ложку, после которой становится понятно: да, вот оно — настоящее лето.

Уточнения

Уха́ — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами. В классической подаче к ухе сервируют кулебяку и расстегаи.



