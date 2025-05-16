Дым, рыба и секретный глоток: лучшая уха — только на природе

Есть вещи, которые вкуснее именно не дома. И уха — как раз из таких. Потому что на костре, в котелке, на берегу — она превращается не просто в суп, а в легенду похода.
Для ухи не нужно выдумывать лишнее. Основы простые:
Ингредиенты:
свежая рыба (желательно — не один вид)
картофель
морковь
лук
лавровый лист
перец горошком
соль
зелень
вода из озера (ладно, можно из канистры)
Кипятим воду в котелке — на хорошем, уверенном костре.
Добавляем овощи: сначала картошку и морковь, через 5 минут — лук.
Рыбу закладываем последней — чтобы не развалилась. Лучше — крупными кусками, с костями.
Специй по минимуму, уха не борщ. Только лаврушка, перец и чуть соли.
Варим минут 15–20, не мешаем. Пусть всё томится.
Зелень и глоток водки (по желанию) — в самом конце. Это не фольклор, а финальный штрих вкуса.
Дым, легкая сажа на котелке, деревянная ложка и комары по периметру — всё это придаёт ухе особый шарм. В походе аппетит зверский, и даже если уха получилась слегка «на глаз» — всё равно будет вкусно.
Не переваривай рыбу — будет каша.
Добавь пару голов мелкой рыбы в начале варки — она разварится, но даст вкус.
Хочешь жирнее? Бери сома или карпа. Хочешь «классики» — судак, щука, окунь.
Подавай прямо из котелка. Или в кружку. Или хоть в крышку от кастрюли — всё равно съедят.
Про костёр. Про дым. Про друзей, которые ждут с ложками в руках. И про первую ложку, после которой становится понятно: да, вот оно — настоящее лето.
Уха́ — старинное русское первое блюдо, представляющее собой прозрачный отвар из свежей рыбы одного или нескольких видов, а также трёх овощей: картофеля, моркови и лука с различными приправами. В классической подаче к ухе сервируют кулебяку и расстегаи.
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