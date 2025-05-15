Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психоделический поворот: совет доктора Трампа вызвал бурю в медицине
Известна причина того, почему McLaren может уничтожить всю Формулу-1
Родриго высказался о слухах про возможный уход из Реала
F1: Бергер считает, что Ферстаппен выше Сенны
Мозг, сердце, энергия: чем помогает витамин B12
Когда цифры врут: в Греции нашли способ рисовать рост экономики без денег
Дженнифер Лопес попала в аварию во время репетиции церемонии награждения, и ей наложили швы на лицо
Жир на животе сдаётся: 6 шагов к плоскому животу от фитнес-гуру
Звезда Барселоны перенес срочную операцию и пропустит заключительный отрезок сезона

Майские закончились, а эффект остался на поясе — что делать, кроме как плакать

1:27
Еда

Ты ел, как человек. И правильно. А теперь просто возвращайся в форму — без голодовок, стресса и марафонов "минус 5 за 3 дня". Диетолог Анастасия Тараско уверяет: всё решается мягко, без драмы и с чувством.

диета
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
диета

Лишнее — это не жир. Это отпуска в цифрах

После длинных праздников весы могут показаться злыми. Но это — в основном вода. Жир так быстро не липнет, даже если ты ел как бог гриля. Через 1-2 недели всё нормализуется, если вернуться в привычный режим.

Мини-детокс без фанатизма

На пару дней можно попробовать веганскую паузу:

— овощи
— ягоды
— фрукты
— ферментированная еда (квашеная капуста, кимчи, малосольные огурцы)

Без мяса, молочки и мучного — не для наказания, а чтобы организму стало полегче. Главное — не делать из этого культ.

Спорт? Только в радость

Не надо вставать в 6 утра и бежать марафон. Просто двигайся: прогулки, йога, зарядка — всё идёт в зачёт. Главное — не лежать второй неделю и не думать, что "всё уже потеряно".

Не вини себя. Вина — это не жиросжигатель

Переел? Отдохнул? Отлично. Это были праздники, а не контрольная. Пора просто вернуться к своему "обычному" и дать телу снова войти в ритм. Без истерик и отказа от ужина.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Садоводство, цветоводство
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Еда и рецепты
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Последние материалы
Звезда Барселоны перенес срочную операцию и пропустит заключительный отрезок сезона
Секреты выживания: как выбрать растения, которые переживут жару без полива
Майские закончились, а эффект остался на поясе — что делать, кроме как плакать
Появлялись красные флаги, выступали какие-то ораторы… им кричали ура, но все это было не многолюдно и не серьезно… — писала газета Новое время 16 мая 1906 года
Русской учёной грозит 20 лет тюрьмы в США: всё дело в лягушках
Дачников хотят освободить от налога: вот на кого может распространиться нововведение
Яркая роспись: как сделать забор на даче уникальным с помощью цвета
Привычка, которая поможет чувствовать себя лучше после кофе
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Квасим для здорового духа: огромная польза от квашенной капусты доказана учёными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.