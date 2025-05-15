Майские закончились, а эффект остался на поясе — что делать, кроме как плакать

Ты ел, как человек. И правильно. А теперь просто возвращайся в форму — без голодовок, стресса и марафонов "минус 5 за 3 дня". Диетолог Анастасия Тараско уверяет: всё решается мягко, без драмы и с чувством.
После длинных праздников весы могут показаться злыми. Но это — в основном вода. Жир так быстро не липнет, даже если ты ел как бог гриля. Через 1-2 недели всё нормализуется, если вернуться в привычный режим.
На пару дней можно попробовать веганскую паузу:
— овощи
— ягоды
— фрукты
— ферментированная еда (квашеная капуста, кимчи, малосольные огурцы)
Без мяса, молочки и мучного — не для наказания, а чтобы организму стало полегче. Главное — не делать из этого культ.
Не надо вставать в 6 утра и бежать марафон. Просто двигайся: прогулки, йога, зарядка — всё идёт в зачёт. Главное — не лежать второй неделю и не думать, что "всё уже потеряно".
Переел? Отдохнул? Отлично. Это были праздники, а не контрольная. Пора просто вернуться к своему "обычному" и дать телу снова войти в ритм. Без истерик и отказа от ужина.
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