Замораживать мяту можно. Но не как лёд из-под крана

Увяла мята? Не спеши с ней прощаться. Есть лайфхаки, которые спасут её аромат — и твои нервы. Причём никаких сушёных веников на кухне. Только свежесть и хитрость.
Оберни пучок влажным полотенцем, сунь в пакет и спрячь в холодильник. Просто. Эффективно. Без зелёной лужи на полке через сутки.
Сделай ей "домашнюю вазу". Обрежь стебли, поставь в стакан с водой. А сверху — обычный пакет. Получится мини-парник. Листья не вянут, кухня пахнет летом.
Отбери свежие, чистые листочки без пятен.
Промой, обсуши, нарежь.
Разложи по формочкам для льда, залей водой.
Заморозь. Потом — в зип-пакет, с датой.
Всё. Кубики можно кидать в лимонад, чай, соусы, коктейли и даже в салат, если настроение дачное.
Это не вечный лёд. Через пару месяцев мята теряет аромат. Так что пользуйся, пока свежесть не ушла в прошлое. Особенно летом, когда каждый холодный напиток с мятой — как отпуск в стакане.
Мя́та — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
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