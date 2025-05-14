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Замораживать мяту можно. Но не как лёд из-под крана

1:22
Еда

Увяла мята? Не спеши с ней прощаться. Есть лайфхаки, которые спасут её аромат — и твои нервы. Причём никаких сушёных веников на кухне. Только свежесть и хитрость.

Мята
Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мята

Если надо продержать пару дней

Оберни пучок влажным полотенцем, сунь в пакет и спрячь в холодильник. Просто. Эффективно. Без зелёной лужи на полке через сутки.

Если мята нужна на неделю

Сделай ей "домашнюю вазу". Обрежь стебли, поставь в стакан с водой. А сверху — обычный пакет. Получится мини-парник. Листья не вянут, кухня пахнет летом.

А если жалко выбрасывать? Замораживай

  1. Отбери свежие, чистые листочки без пятен.

  2. Промой, обсуши, нарежь.

  3. Разложи по формочкам для льда, залей водой.

  4. Заморозь. Потом — в зип-пакет, с датой.

Всё. Кубики можно кидать в лимонад, чай, соусы, коктейли и даже в салат, если настроение дачное.

 Срок годности — 3 месяца

Это не вечный лёд. Через пару месяцев мята теряет аромат. Так что пользуйся, пока свежесть не ушла в прошлое. Особенно летом, когда каждый холодный напиток с мятой — как отпуск в стакане.

Уточнения

Мя́та — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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