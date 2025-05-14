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Лето на ложке: холодный суп, который не надоедает

1:39
Еда

Жаркий день, холодильник гудит, ты открываешь его в пятый раз за час… А внутри — только кефир и скука. Если душа требует освежиться, но окрошка уже не вдохновляет, пора отправиться в кулинарную Испанию. Встречай гаспачо — холодный суп, который и бодрит, и кормит, и удивляет.

гаспачо
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
гаспачо

Простой рецепт, который не заставит включать плиту

Тебе понадобится:

  • помидоры — 1 кг

  • огурцы — 2-3 шт.

  • красный перец — 1 шт.

  • лук — 1 шт.

  • чеснок — 2-3 зубчика

  • хлеб белый — 80 г

  • оливковое масло — 150 мл

  • уксус (лучше белый винный) — 3 ст. л.

  • соль, перец — по вкусу

Как готовить, не вспотев:

  1. Поломай хлеб и замочи его в воде (20 минут — и он снова в игре).

  2. Помидоры обдай кипятком и сними кожицу. Нарежь крупно.

  3. Лук, чеснок и перец мелко. Огурец — без кожицы и тоже в кубик.

  4. Всё - в блендер. Добавь хлеб, масло, уксус, соль и перец.

  5. Взбей до однородности, поставь в холодильник.

  6. Подавай холодным. Можно с зеленью, гренками, а можно прямо так — не испортишь.

Максимум пользы, минимум усилий

Гаспачо — это лето в тарелке. Без варки, без сковородок, без "жарить до золотистой корочки". Просто смешал, охладил и съел. Освежает лучше кондиционера и насыщает лучше тостов. Идеальный ответ на вопрос: "Что съесть, чтобы не потеть?"

Уточнения

Гаспа́чо — традиционное блюдо и символ андалусской кухни, лёгкий холодный суп ярко красного, с оранжевыми нотками оттенка из перетёртых в пюре свежих овощей (томатов, перцев и огурцов) с хлебом. Популярный холодный суп-салат который предпочитают употреблять в жарких условиях, данное блюдо богато клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Гаспачо отдалённо напоминает по вкусу окрошку или холодный борщ, а по способу приготовления — русскую тюрю.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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