Лето на ложке: холодный суп, который не надоедает

Жаркий день, холодильник гудит, ты открываешь его в пятый раз за час… А внутри — только кефир и скука. Если душа требует освежиться, но окрошка уже не вдохновляет, пора отправиться в кулинарную Испанию. Встречай гаспачо — холодный суп, который и бодрит, и кормит, и удивляет.
помидоры — 1 кг
огурцы — 2-3 шт.
красный перец — 1 шт.
лук — 1 шт.
чеснок — 2-3 зубчика
хлеб белый — 80 г
оливковое масло — 150 мл
уксус (лучше белый винный) — 3 ст. л.
соль, перец — по вкусу
Поломай хлеб и замочи его в воде (20 минут — и он снова в игре).
Помидоры обдай кипятком и сними кожицу. Нарежь крупно.
Лук, чеснок и перец мелко. Огурец — без кожицы и тоже в кубик.
Всё - в блендер. Добавь хлеб, масло, уксус, соль и перец.
Взбей до однородности, поставь в холодильник.
Подавай холодным. Можно с зеленью, гренками, а можно прямо так — не испортишь.
Гаспачо — это лето в тарелке. Без варки, без сковородок, без "жарить до золотистой корочки". Просто смешал, охладил и съел. Освежает лучше кондиционера и насыщает лучше тостов. Идеальный ответ на вопрос: "Что съесть, чтобы не потеть?"
Гаспа́чо — традиционное блюдо и символ андалусской кухни, лёгкий холодный суп ярко красного, с оранжевыми нотками оттенка из перетёртых в пюре свежих овощей (томатов, перцев и огурцов) с хлебом. Популярный холодный суп-салат который предпочитают употреблять в жарких условиях, данное блюдо богато клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Гаспачо отдалённо напоминает по вкусу окрошку или холодный борщ, а по способу приготовления — русскую тюрю.
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