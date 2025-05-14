Лето на ложке: холодный суп, который не надоедает

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Жаркий день, холодильник гудит, ты открываешь его в пятый раз за час… А внутри — только кефир и скука. Если душа требует освежиться, но окрошка уже не вдохновляет, пора отправиться в кулинарную Испанию. Встречай гаспачо — холодный суп, который и бодрит, и кормит, и удивляет.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гаспачо

Простой рецепт, который не заставит включать плиту

Тебе понадобится:

помидоры — 1 кг

огурцы — 2-3 шт.

красный перец — 1 шт.

лук — 1 шт.

чеснок — 2-3 зубчика

хлеб белый — 80 г

оливковое масло — 150 мл

уксус (лучше белый винный) — 3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Как готовить, не вспотев:

Поломай хлеб и замочи его в воде (20 минут — и он снова в игре). Помидоры обдай кипятком и сними кожицу. Нарежь крупно. Лук, чеснок и перец мелко. Огурец — без кожицы и тоже в кубик. Всё - в блендер. Добавь хлеб, масло, уксус, соль и перец. Взбей до однородности, поставь в холодильник. Подавай холодным. Можно с зеленью, гренками, а можно прямо так — не испортишь.

Максимум пользы, минимум усилий

Гаспачо — это лето в тарелке. Без варки, без сковородок, без "жарить до золотистой корочки". Просто смешал, охладил и съел. Освежает лучше кондиционера и насыщает лучше тостов. Идеальный ответ на вопрос: "Что съесть, чтобы не потеть?"

Уточнения

Гаспа́чо — традиционное блюдо и символ андалусской кухни, лёгкий холодный суп ярко красного, с оранжевыми нотками оттенка из перетёртых в пюре свежих овощей (томатов, перцев и огурцов) с хлебом. Популярный холодный суп-салат который предпочитают употреблять в жарких условиях, данное блюдо богато клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Гаспачо отдалённо напоминает по вкусу окрошку или холодный борщ, а по способу приготовления — русскую тюрю.

