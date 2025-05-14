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Белок обнимает желток, как надо: как приготовить пашот и не выкипеть самому

1:15
Еда

Кажется, что это какая-то высокая кулинария из Instagram. На деле — всё проще. Шеф-повар Павел Шолохов уверяет: идеальное яйцо пашот — это не талант, а пара попыток и немного терпения. Главное — не кипятиться, как вода в сотейнике.

Яйцо-пашот на тосте
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо-пашот на тосте

Пошаговый план — без паники и воды на потолке

  1. Сотейник + вода + щепотка соли. Довели до кипения — убавили огонь. Вода должна быть горячей, но не бурлящей, как понедельник.

  2. Берём яйцо, разбиваем и выкладываем на шумовку. Даём белку слегка стечь — так будет красивее.

  3. Погружаем в воду медленно. Без фанатизма и резких движений: белок должен мягко "обнять" желток.

  4. Три минуты терпения. Не трогаем, не мешаем, просто смотрим — как на закат или сериал.

  5. Шумовкой на бумажное полотенце. Чтобы не плавало на тосте, а лежало как король.

Не вышло? Значит, будет вкусная яичница

"С первого раза может не получиться. Но методом проб и ошибок — получится обязательно", — говорит шеф.

Так что не сдавайся: даже если всё развалилось, ты всё равно позавтракал.

Уточнения

Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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