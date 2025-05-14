Белок обнимает желток, как надо: как приготовить пашот и не выкипеть самому

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, что это какая-то высокая кулинария из Instagram. На деле — всё проще. Шеф-повар Павел Шолохов уверяет: идеальное яйцо пашот — это не талант, а пара попыток и немного терпения. Главное — не кипятиться, как вода в сотейнике.

Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйцо-пашот на тосте

Пошаговый план — без паники и воды на потолке

Сотейник + вода + щепотка соли. Довели до кипения — убавили огонь. Вода должна быть горячей, но не бурлящей, как понедельник. Берём яйцо, разбиваем и выкладываем на шумовку. Даём белку слегка стечь — так будет красивее. Погружаем в воду медленно. Без фанатизма и резких движений: белок должен мягко "обнять" желток. Три минуты терпения. Не трогаем, не мешаем, просто смотрим — как на закат или сериал. Шумовкой на бумажное полотенце. Чтобы не плавало на тосте, а лежало как король.

Не вышло? Значит, будет вкусная яичница

"С первого раза может не получиться. Но методом проб и ошибок — получится обязательно", — говорит шеф.

Так что не сдавайся: даже если всё развалилось, ты всё равно позавтракал.

Уточнения

Яйцо пашо́т (яйцо «в мешочек», от фр. pochette, «в мешочек») — яйцо, приготовленное без скорлупы пошированием — варкой в едва кипящей воде в течение 3—4 минут.

