Столовая СССР. Что ели работяги и бухгалтерия в рабочий полдень

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Ах, советская столовая в рабочий полдень!

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Это был не просто приём пищи, а целый ритуал, строго регламентированный и полный сюрпризов (не всегда приятных). Представьте себе: гул голодных трудящихся, звенящие алюминиевые подносы и аромат… специфический аромат советского общепита, который ни с чем не спутаешь.

Что же ожидало рабочего человека (или, скажем, бухгалтера, чей труд, несомненно, был не менее героическим) на линии раздачи?

Первое блюдо: как правило, это суп. Щи "из того, что было", борщ "цвет настроения красный" или рассольник "три картошки на ведро". Иногда, в особо торжественные дни, могла появиться уха из консервов "Сайра в собственном соку".

Второе блюдо: вот тут фантазия советских поваров разворачивалась. Коронным номером, конечно, были котлеты. Рубленые "из всего, что движется" (ходили легенды об их составе) или рыбные "четверг — рыбный день!". Гарниром обычно выступало картофельное пюре, макароны, гречневая каша (полезно, но грустно) или тушёная капуста.

Третье блюдо: кульминацией трапезы был компот. Обычно из сухофруктов, сваренных до состояния полной потери идентичности. Иногда его заменял кисель — густой, сладкий и такой "полезный", что аж скулы сводило. В редких случаях можно было урвать даже кофе с молоком (если повезет и молоко не убежало).

Салат (для тех, кто следил за фигурой или имел лишние копейки): обычно это был винегрет (просто и сердито), салат из капусты или, в лучших столовых, Оливье.

Хлеб: черный или белый — прилагался бесплатно и считался обязательным дополнением к любой трапезе.

Цены были, как правило, доступными, что и делало столовую таким популярным местом в обеденный перерыв. Атмосфера царила демократичная, без излишеств. Главное — быстро, сытно и недорого заправить желудок перед новыми трудовыми свершениями.

И пусть вкус не всегда был "как у мамы", зато это было наше, родное, советское. И сейчас, спустя годы, многие вспоминают эти простые обеды с легкой ностальгией.