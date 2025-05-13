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Пересол — не приговор: способы, которые удивляют своей эффективностью

2:47
Еда

Пересолить еду может каждый — даже самый опытный кулинар. Иногда рука случайно пересыпала, иногда соль "раскрылась" во время готовки сильнее, чем ожидалось. Но даже если блюдо на вкус стало слишком солёным, это ещё не повод отправлять его в мусорное ведро. Есть несколько проверенных способов смягчить или исправить ситуацию — быстро, просто и без лишней паники.

соль
Фото: pxhere
соль

Способы исправления ситуации

  1. В суп можно долить воды или бульона.
    В подливу, соус или рагу — добавить овощи, крупы, картофель или бобовые. Так уровень соли распределится равномернее, и вкус станет мягче.
  2. Несколько сырых картофелин, добавленных в блюдо, способны впитать часть соли. Этот приём особенно хорошо работает в супах и тушёных блюдах. Через 10-15 минут картофель нужно вынуть.
  3. Кислота помогает сбалансировать солёный вкус. Подойдут лимонный сок, уксус, томаты, томатная паста, сметана. Главное — не переусердствовать: задача не замаскировать соль, а смягчить вкус.
  4. Щепотка сахара может скорректировать излишнюю солёность, особенно в соусах и тушёных блюдах. Иногда помогает небольшой кусочек яблока, добавленный на несколько минут.
  5. Дополнительные продукты без соли снижают общую концентрацию соли в блюде. Это могут быть макароны, рис, отварной фарш, яйца, грибы, картофель. В салаты хорошо добавлять свежий огурец, авокадо, зелень.
  6. Сливки, сметана, йогурт или молоко эффективно нейтрализуют соль и делают вкус более мягким. Подходит для пюре, запеканок, крем-супов и овощных блюд.
  7. Если объём блюда позволяет, можно приготовить такую же порцию — но без соли — и смешать с пересоленной. Это трудоёмко, но метод отлично подходит для рагу, фарша, начинки или супов.
  8. Когда само блюдо уже не переделать, можно подать его с гарниром без соли: рисом, картофельным пюре, макаронами, булгуром. Это поможет уравновесить вкус прямо в тарелке.
  9. Пересоленные продукты можно использовать как ингредиент в новых блюдах. Курица подойдёт для салата или сэндвича, мясо — для пирогов, пиццы или рулетов. Даже пересолённый фарш можно "разбавить" и использовать для голубцов или начинки.

Ошибки — это нормально

Кулинарные промахи случаются даже у тех, кто знает рецепты наизусть.
Важно не паниковать, а помнить, что почти любое пересоленное блюдо можно спасти — иногда с минимальными усилиями.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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