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Почему в СССР манка по утрам была обязательной?

1:54
Еда

Мнение о том, что манка была "обязательной" по утрам в СССР, является скорее распространенным стереотипом и ярким воспоминанием многих, чем строгой государственной нормой.

Манная каша
Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манная каша

Хотя манная каша действительно очень часто присутствовала в детских садах, школах, больницах и санаториях, это объяснялось несколькими факторами:

  • Дешевизна и доступность: манная крупа была одним из самых недорогих и доступных продуктов в СССР.
  • Быстрота приготовления: она готовится очень быстро, что было удобно для организации завтраков в больших коллективах.
  • Высокая калорийность: считалось, что манная каша является питательным блюдом, что было важно для растущего детского организма.
  • Легко усваивается: благодаря своей нежной консистенции и низкому содержанию клетчатки, манная каша легко усваивается, что считалось полезным для детей с незрелой пищеварительной системой.
  • Традиция детского питания: она исторически считалась одним из первых прикормов для младенцев.

Почему возникло ощущение "обязательности".

  • Частое повторение в меню: каша очень часто включалась в утреннее меню государственных учреждений.
  • Воспитательный аспект: в советское время существовала установка, что еда в общественных местах должна быть съедена, даже если она не нравилась.
  • Яркое воспоминание детства: для многих нелюбимая манная каша с комочками стала одним из ярких воспоминаний детства, ассоциирующихся с обязательным распорядком дня.

В настоящее время польза частого употребления манной каши, особенно для детей, подвергается сомнению. Из-за высокого содержания углеводов и низкого содержания клетчатки, витаминов и минералов, её не рекомендуют давать детям слишком часто.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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