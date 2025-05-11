Почему в СССР манка по утрам была обязательной?

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Мнение о том, что манка была "обязательной" по утрам в СССР, является скорее распространенным стереотипом и ярким воспоминанием многих, чем строгой государственной нормой.

Фото: Wikimedia Commons by Pohled 111, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манная каша

Хотя манная каша действительно очень часто присутствовала в детских садах, школах, больницах и санаториях, это объяснялось несколькими факторами:

Дешевизна и доступность: манная крупа была одним из самых недорогих и доступных продуктов в СССР.

Быстрота приготовления: она готовится очень быстро, что было удобно для организации завтраков в больших коллективах.

Высокая калорийность: считалось, что манная каша является питательным блюдом, что было важно для растущего детского организма.

Легко усваивается: благодаря своей нежной консистенции и низкому содержанию клетчатки, манная каша легко усваивается, что считалось полезным для детей с незрелой пищеварительной системой.

Традиция детского питания: она исторически считалась одним из первых прикормов для младенцев.

Почему возникло ощущение "обязательности".

Частое повторение в меню: каша очень часто включалась в утреннее меню государственных учреждений.

Воспитательный аспект: в советское время существовала установка, что еда в общественных местах должна быть съедена, даже если она не нравилась.

Яркое воспоминание детства: для многих нелюбимая манная каша с комочками стала одним из ярких воспоминаний детства, ассоциирующихся с обязательным распорядком дня.

В настоящее время польза частого употребления манной каши, особенно для детей, подвергается сомнению. Из-за высокого содержания углеводов и низкого содержания клетчатки, витаминов и минералов, её не рекомендуют давать детям слишком часто.