Пельменная №1: как выглядел фастфуд в СССР

Сегодня фастфуд — это бургеры, кофе навынос и QR-код на кассе.

Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николаевская пельменная

А в СССР фастфудом назывались пельмени за 25 копеек, чай в гранёном стакане и очередь до двери. "Пельменная №1" — заведение, где за 15 минут можно было поесть, пообщаться и даже попасть в поэму.

Что такое пельменная в СССР?

Пельменная — это скромная, но стратегическая точка общепита, особенно в холодных регионах. Внутри — запах уксуса, пара кастрюль с кипящей водой и автомат с газировкой.

Меню простое, но проверенное:

Пельмени со сметаной — 0,25-0,35 руб.

С уксусом и чёрным перцем — почти бесплатно

Хлеб — по кусочкам

Чай — в стакане с подстаканником.

Интерьер? Столы из фанеры, табуретки, кафель на стенах и глухая тишина, если не считать звона ложек и стука подносов.

Почему пельмени — это фастфуд?

Потому что:

Готовились заранее: варка — 5 минут.

Не надо выбирать — меню почти всегда одно.

Съел и ушёл — никто не задерживался больше 15 минут.

Работали почти всегда, даже когда в других столовых "ничего нет".

Пельменные были спасением для студентов, водителей, рабочих — особенно зимой.

Кто ел в пельменной?

Таксисты — между сменами.

Инженеры — перед кино или после завода.

Студенты — по талонам или в складчину.

Гастрономические романтики — те, кто просто любил пельмени.

Иногда сюда заходили пообедать даже "по случаю" — настолько символичными и "народными" были пельмени.

Как это было устроено

1. Заходишь — вешаешь пальто, берёшь поднос.

2. Подходишь к окошку, где в тарелку с паром тебе кладут 12-14 горячих пельменей.

3. Берёшь хлеб и чай.

4. Садишься, ешь, читаешь "Правду" на стене.

5. Оставляешь посуду в окно сбора. Всё.

Быстро. Просто. Без изысков. Но — сытно.

Пельменная в СССР — это архетип советского фастфуда:

дёшево, быстро, по-домашнему. Без упаковки, брендбука и маркетинга — зато с душой, реальной едой и горячей сметаной.

Сегодня многие такие пельменные остались только в воспоминаниях, но идеи "быстрой еды по-нашему" до сих пор живы — особенно в тех кафе, где пельмени всё ещё лепят вручную.