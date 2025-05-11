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Пельменная №1: как выглядел фастфуд в СССР

Еда

Сегодня фастфуд — это бургеры, кофе навынос и QR-код на кассе.

Николаевская пельменная
Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николаевская пельменная

А в СССР фастфудом назывались пельмени за 25 копеек, чай в гранёном стакане и очередь до двери. "Пельменная №1" — заведение, где за 15 минут можно было поесть, пообщаться и даже попасть в поэму.

Что такое пельменная в СССР?

Пельменная — это скромная, но стратегическая точка общепита, особенно в холодных регионах. Внутри — запах уксуса, пара кастрюль с кипящей водой и автомат с газировкой.

Меню простое, но проверенное:

  • Пельмени со сметаной — 0,25-0,35 руб.
  • С уксусом и чёрным перцем — почти бесплатно
  • Хлеб — по кусочкам
  • Чай — в стакане с подстаканником.

Интерьер? Столы из фанеры, табуретки, кафель на стенах и глухая тишина, если не считать звона ложек и стука подносов.

Почему пельмени — это фастфуд?

Потому что:

  • Готовились заранее: варка — 5 минут.
  • Не надо выбирать — меню почти всегда одно.
  • Съел и ушёл — никто не задерживался больше 15 минут.
  • Работали почти всегда, даже когда в других столовых "ничего нет".

Пельменные были спасением для студентов, водителей, рабочих — особенно зимой.

Кто ел в пельменной?

  • Таксисты — между сменами.
  • Инженеры — перед кино или после завода.
  • Студенты — по талонам или в складчину.
  • Гастрономические романтики — те, кто просто любил пельмени.

Иногда сюда заходили пообедать даже "по случаю" — настолько символичными и "народными" были пельмени.

Как это было устроено

1. Заходишь — вешаешь пальто, берёшь поднос.
2. Подходишь к окошку, где в тарелку с паром тебе кладут 12-14 горячих пельменей.
3. Берёшь хлеб и чай.
4. Садишься, ешь, читаешь "Правду" на стене.
5. Оставляешь посуду в окно сбора. Всё.

Быстро. Просто. Без изысков. Но — сытно.

Пельменная в СССР — это архетип советского фастфуда:
дёшево, быстро, по-домашнему. Без упаковки, брендбука и маркетинга — зато с душой, реальной едой и горячей сметаной.

Сегодня многие такие пельменные остались только в воспоминаниях, но идеи "быстрой еды по-нашему" до сих пор живы — особенно в тех кафе, где пельмени всё ещё лепят вручную.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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