Пельменная №1: как выглядел фастфуд в СССР

Сегодня фастфуд — это бургеры, кофе навынос и QR-код на кассе.
А в СССР фастфудом назывались пельмени за 25 копеек, чай в гранёном стакане и очередь до двери. "Пельменная №1" — заведение, где за 15 минут можно было поесть, пообщаться и даже попасть в поэму.
Что такое пельменная в СССР?
Пельменная — это скромная, но стратегическая точка общепита, особенно в холодных регионах. Внутри — запах уксуса, пара кастрюль с кипящей водой и автомат с газировкой.
Меню простое, но проверенное:
Интерьер? Столы из фанеры, табуретки, кафель на стенах и глухая тишина, если не считать звона ложек и стука подносов.
Почему пельмени — это фастфуд?
Потому что:
Пельменные были спасением для студентов, водителей, рабочих — особенно зимой.
Кто ел в пельменной?
Иногда сюда заходили пообедать даже "по случаю" — настолько символичными и "народными" были пельмени.
Как это было устроено
1. Заходишь — вешаешь пальто, берёшь поднос.
2. Подходишь к окошку, где в тарелку с паром тебе кладут 12-14 горячих пельменей.
3. Берёшь хлеб и чай.
4. Садишься, ешь, читаешь "Правду" на стене.
5. Оставляешь посуду в окно сбора. Всё.
Быстро. Просто. Без изысков. Но — сытно.
Пельменная в СССР — это архетип советского фастфуда:
дёшево, быстро, по-домашнему. Без упаковки, брендбука и маркетинга — зато с душой, реальной едой и горячей сметаной.
Сегодня многие такие пельменные остались только в воспоминаниях, но идеи "быстрой еды по-нашему" до сих пор живы — особенно в тех кафе, где пельмени всё ещё лепят вручную.
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