Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 4 типа людей кошки признают как своих — остальные для них просто фон
Турецкая рулетка: акулы и хаос в аэропортах изгадят отпуск – стоит ли быть в центре кошмара
Пощупай щуп и понюхай бачок: быстрый тест перед покупкой
География страха: гигантские мегаполисы США уходят под землю — и виноват не климат
Мозг работает, тело парализовано: что скрывает ночь, пока мы спим
Перестаньте утяжелять волосы: эти продукты работают против вашей укладки
Где прячут холодильник в студии — неочевидные решения для маленькой кухни
Новый Папа Римский выступил против нейросетей
Так ягодицы точно не вырастут: не совершайте эти 3 ошибки в тренировках

Всего 4 ингредиента, и у вас на столе ароматные лепёшки: раскроем секрет вкуса

1:54
Еда

Домашние лепёшки с зеленью — это простое, вкусное и универсальное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Этот рецепт не требует специальных кулинарных навыков и доступен каждому. Вы можете экспериментировать с различными видами зелени, создавая новые вкусовые сочетания.

Лепёшки с зеленью
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лепёшки с зеленью

Ингредиенты:

  • Мука — 350 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Горячая вода — 200 мл
  • Кинза (или другая зелень) — по вкусу
  • Растительное масло — для обжаривания (примерно 200 мл)

Приготовление:

  1. Просейте муку через сито.
  2. Мелко нарежьте зелень (кинзу или другую зелень по вкусу).
  3. В миску налейте 200 миллилитров горячей воды. Добавьте чайную ложку соли и тщательно перемешайте до полного растворения. Добавьте нарезанную зелень и снова перемешайте.
  4. Постепенно вводите просеянную муку, непрерывно помешивая, чтобы избежать образования комков. Когда тесто станет густым, начните замешивать его руками, чтобы равномерно распределить все компоненты.
  5. Сформируйте из теста один большой блин. Разрежьте блин на две половины. Каждую половину разделите еще на четыре части. У вас получится восемь заготовок для лепешек.
  6. Каждый кусочек теста обомните и раскатайте в круглую форму толщиной примерно полсантиметра. Не раскатывайте тесто слишком тонко, чтобы лепешки сохраняли плотность.
  7. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте лепешки с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые лепешки можно подавать горячими или остывшими. Они отлично сочетаются с любыми основными блюдами, придавая им особый вкус и аромат.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Авто
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук Аудио 
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Авто
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана Аудио 
Вырываете чистотел? Напрасно — это мощное средство от тли и совки
Садоводство, цветоводство
Вырываете чистотел? Напрасно — это мощное средство от тли и совки Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Последние материалы
Когда кошка ходит за тобой повсюду — это не просто привычка
Когда болит всё и сразу: ловушка, в которую попадают даже самые здоровые
Каждую каплю — под контроль: автохимия уходит в маркировку, и назад пути нет
Загадочные узоры на Марсе: почему марсианская почва как земная — просто совпадение или нечто большее?
Как выглядеть потрясающе на свидании, не открывая лишнего: стильные решения для любой фигуры
Картофель превращается в яд: вот почему нельзя хранить его в холодильнике
Расширяем урожай: овощи, которые успеют вырасти до лета
Масштабное снижение: российские производители сельхозтехники сократили отгрузки на 33%
Зыбучие пески мегаполиса: крупнейшие города США тонут из-за одной ошибки
Как спрятать шкаф в маленькой комнате и сэкономить пространство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.