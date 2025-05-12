Всего 4 ингредиента, и у вас на столе ароматные лепёшки: раскроем секрет вкуса

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние лепёшки с зеленью — это простое, вкусное и универсальное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Этот рецепт не требует специальных кулинарных навыков и доступен каждому. Вы можете экспериментировать с различными видами зелени, создавая новые вкусовые сочетания.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лепёшки с зеленью

Ингредиенты:

Мука — 350 г

Соль — 1 ч. л.

Горячая вода — 200 мл

Кинза (или другая зелень) — по вкусу

Растительное масло — для обжаривания (примерно 200 мл)

Приготовление:

Просейте муку через сито. Мелко нарежьте зелень (кинзу или другую зелень по вкусу). В миску налейте 200 миллилитров горячей воды. Добавьте чайную ложку соли и тщательно перемешайте до полного растворения. Добавьте нарезанную зелень и снова перемешайте. Постепенно вводите просеянную муку, непрерывно помешивая, чтобы избежать образования комков. Когда тесто станет густым, начните замешивать его руками, чтобы равномерно распределить все компоненты. Сформируйте из теста один большой блин. Разрежьте блин на две половины. Каждую половину разделите еще на четыре части. У вас получится восемь заготовок для лепешек. Каждый кусочек теста обомните и раскатайте в круглую форму толщиной примерно полсантиметра. Не раскатывайте тесто слишком тонко, чтобы лепешки сохраняли плотность. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте лепешки с двух сторон до золотистой корочки.

Готовые лепешки можно подавать горячими или остывшими. Они отлично сочетаются с любыми основными блюдами, придавая им особый вкус и аромат.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

