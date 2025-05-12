Творожный пирог тает во рту: раскрываем главный секрет нежной начинки

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот творожный пирог отличается нежной начинкой и рассыпчатым тестом. Он станет отличным дополнением к чаепитию.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожный пирог

Ингредиенты для теста:

Пшеничная мука — 250 г

Сливочное масло — 150 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахар — 80 г

Яйцо — 1 шт.

Для начинки:

Творог (5-9% жирности) — 300 г

Сметана — 3 ст. л.

Сахар — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Для украшения:

Сахарная пудра или кокосовая стружка — по вкусу

Приготовление

Готовим тесто: просейте муку с разрыхлителем. Охлажденное сливочное масло нарежьте кубиками и добавьте к муке. Разотрите масло с мукой в крошку. Добавьте сахар и яйцо, быстро замесите тесто. Сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Готовим начинку: в миске смешайте творог, сметану, сахар, ванильный сахар и яйцо. Взбейте блендером до однородной массы. Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто в круг толщиной 5 мм. Выложите тесто в смазанную маслом форму, сформируйте бортики. Вылейте начинку на тесто. Поставьте форму в духовку на 30-40 минут. Проверьте готовность: начинка должна загустеть, а края теста — зарумяниться. Дайте пирогу остыть в форме 1 час. Аккуратно переложите на блюдо. Посыпьте сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

Приятного аппетита! Этот пирог тает во рту и идеально подходит для чаепития.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

