Творожный пирог тает во рту: раскрываем главный секрет нежной начинки

Этот творожный пирог отличается нежной начинкой и рассыпчатым тестом. Он станет отличным дополнением к чаепитию.
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Творожный пирог
Ингредиенты для теста:
Пшеничная мука — 250 г
Сливочное масло — 150 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Сахар — 80 г
Яйцо — 1 шт.
Для начинки:
Творог (5-9% жирности) — 300 г
Сметана — 3 ст. л.
Сахар — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Для украшения:
Сахарная пудра или кокосовая стружка — по вкусу
Приготовление
Готовим тесто: просейте муку с разрыхлителем. Охлажденное сливочное масло нарежьте кубиками и добавьте к муке. Разотрите масло с мукой в крошку. Добавьте сахар и яйцо, быстро замесите тесто. Сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
Готовим начинку: в миске смешайте творог, сметану, сахар, ванильный сахар и яйцо. Взбейте блендером до однородной массы.
Разогрейте духовку до 180°C.
Раскатайте тесто в круг толщиной 5 мм. Выложите тесто в смазанную маслом форму, сформируйте бортики.
Вылейте начинку на тесто.
Поставьте форму в духовку на 30-40 минут.
Проверьте готовность: начинка должна загустеть, а края теста — зарумяниться.
Дайте пирогу остыть в форме 1 час. Аккуратно переложите на блюдо. Посыпьте сахарной пудрой или кокосовой стружкой.
Приятного аппетита! Этот пирог тает во рту и идеально подходит для чаепития.
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.