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Творожный пирог тает во рту: раскрываем главный секрет нежной начинки

1:50
Еда

Этот творожный пирог отличается нежной начинкой и рассыпчатым тестом. Он станет отличным дополнением к чаепитию.

Творожный пирог
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожный пирог

Ингредиенты для теста:

  • Пшеничная мука — 250 г
  • Сливочное масло — 150 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахар — 80 г
  • Яйцо — 1 шт.

Для начинки:

  • Творог (5-9% жирности) — 300 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Сахар — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

Для украшения:

  • Сахарная пудра или кокосовая стружка — по вкусу

Приготовление

  1. Готовим тесто: просейте муку с разрыхлителем. Охлажденное сливочное масло нарежьте кубиками и добавьте к муке. Разотрите масло с мукой в крошку. Добавьте сахар и яйцо, быстро замесите тесто. Сформируйте шар, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  2. Готовим начинку: в миске смешайте творог, сметану, сахар, ванильный сахар и яйцо. Взбейте блендером до однородной массы.
  3. Разогрейте духовку до 180°C.
  4. Раскатайте тесто в круг толщиной 5 мм. Выложите тесто в смазанную маслом форму, сформируйте бортики.
  5. Вылейте начинку на тесто.
  6. Поставьте форму в духовку на 30-40 минут.
  7. Проверьте готовность: начинка должна загустеть, а края теста — зарумяниться.
  8. Дайте пирогу остыть в форме 1 час. Аккуратно переложите на блюдо. Посыпьте сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

Приятного аппетита! Этот пирог тает во рту и идеально подходит для чаепития.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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