Секреты повара из общепита: как готовили на тысячи человек в СССР

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Советский общепит был системой, где за день нужно было накормить тысячи людей, уложиться в копейки и не допустить пищевого отравления.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Повар

За этим стояла чётко отлаженная логистика, огромные кухни, особая технология приготовления и, конечно, люди — повара, кладовщики, технологи, которые превращали дефицитные продукты в сытный обед для рабочих, студентов, солдат и школьников.

Кухня как завод: всё по технологии

Приготовление пищи в советской столовой — это не кулинария, а почти промышленное производство.

На кухнях крупных предприятий и учебных заведений стояло тяжёлое оборудование:

котлы на 200-500 литров,

огромные жарочные шкафы,

мясорубки, которые могли перекрутить корову за смену,

овощерезки, которые "шинкуют" ведро капусты за секунды.

Каждое блюдо готовилось по технологической карте, утверждённой Минпищепромом. В ней было прописано:

сколько граммов соли на 10 литров супа,

сколько лука на 1 кг котлет,

даже порядок закладки ингредиентов.

Никакой импровизации — только граммы, часы и нормативы.

Режим дня: с 4 утра до "посуды"

Рабочий день начинался рано — в 4-5 утра. Сначала — разморозка, чистка, сортировка.

Затем запуск в работу параллельно нескольких цехов:

мясной,

холодный,

горячий,

мучной (где лепили пирожки и беляши),

раздаточный.

К 7 утра уже кипел суп, варилась каша и пеклись булочки. Обед подавали с 11:00 до 14:00, и за это время через столовую могло пройти до 2 000 человек. Каждый должен был получить:

первое,

второе,

гарнир,

компот или кисель,

и часто — хлеб, не по одному ломтю.

После обеда повара не уходили — начиналась уборка, подготовка к следующему дню, приём продуктов и отчётность.

Советская столовая — это машина питания, построенная на дисциплине, чётких нормах и колоссальном труде.

Повар из общепита знал, как из 100 кг картошки сделать 1 000 порций гарнира, сварить суп на полроты или накормить школьников так, чтобы они не разбежались после первого глотка.

Эта система — с её ароматами подливки и густого борща — осталась в памяти миллионов. И, несмотря на все минусы и ограничения того времени, советская столовая научила одно: вкусно, сытно и честно — это тоже искусство.