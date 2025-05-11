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Секреты повара из общепита: как готовили на тысячи человек в СССР

2:40
Еда

Советский общепит был системой, где за день нужно было накормить тысячи людей, уложиться в копейки и не допустить пищевого отравления.

Повар
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Повар

За этим стояла чётко отлаженная логистика, огромные кухни, особая технология приготовления и, конечно, люди — повара, кладовщики, технологи, которые превращали дефицитные продукты в сытный обед для рабочих, студентов, солдат и школьников.

Кухня как завод: всё по технологии

Приготовление пищи в советской столовой — это не кулинария, а почти промышленное производство.
На кухнях крупных предприятий и учебных заведений стояло тяжёлое оборудование:

  • котлы на 200-500 литров,
  • огромные жарочные шкафы,
  • мясорубки, которые могли перекрутить корову за смену,
  • овощерезки, которые "шинкуют" ведро капусты за секунды.

Каждое блюдо готовилось по технологической карте, утверждённой Минпищепромом. В ней было прописано:

  • сколько граммов соли на 10 литров супа,
  • сколько лука на 1 кг котлет,
  • даже порядок закладки ингредиентов.

Никакой импровизации — только граммы, часы и нормативы.

Режим дня: с 4 утра до "посуды"

Рабочий день начинался рано — в 4-5 утра. Сначала — разморозка, чистка, сортировка.
Затем запуск в работу параллельно нескольких цехов:

  • мясной,
  • холодный,
  • горячий,
  • мучной (где лепили пирожки и беляши),
  • раздаточный.

К 7 утра уже кипел суп, варилась каша и пеклись булочки. Обед подавали с 11:00 до 14:00, и за это время через столовую могло пройти до 2 000 человек. Каждый должен был получить:

  • первое,
  • второе,
  • гарнир,
  • компот или кисель,
  • и часто — хлеб, не по одному ломтю.

После обеда повара не уходили — начиналась уборка, подготовка к следующему дню, приём продуктов и отчётность.

Советская столовая — это машина питания, построенная на дисциплине, чётких нормах и колоссальном труде.
Повар из общепита знал, как из 100 кг картошки сделать 1 000 порций гарнира, сварить суп на полроты или накормить школьников так, чтобы они не разбежались после первого глотка.

Эта система — с её ароматами подливки и густого борща — осталась в памяти миллионов. И, несмотря на все минусы и ограничения того времени, советская столовая научила одно: вкусно, сытно и честно — это тоже искусство.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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