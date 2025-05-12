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Сырный взрыв: ленивые сырники, которые исчезают со стола за секунды – никто не верит, что так просто

2:03
Еда

Утро — это время, когда каждая минута на вес золота. Но даже в такие моменты можно приготовить что-то вкусное и сытное, что поднимет настроение и зарядит энергией на весь день. Сегодня мы поделимся с вами рецептом ленивых сырников, которые не только легко готовятся, но и радуют своим вкусом.

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Ингредиенты:

  • Йогурт — 200 г
  • Пищевая сода — 1/2 ч. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Масло — 2 ст. л.
  • Мука — 420 г
  • Разрыхлитель — около 5 г (половина пакетика)
  • Жёлтый сыр — 180 г
  • Сливочное масло — 40 г

Пошаговый рецепт:

  1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это сделает тесто более однородным и позволит сырникам лучше пропечься.
  2. В йогурте погасите соду. Когда появится пена, добавьте два яйца (один желток оставьте для смазывания). Затем влейте масло и тщательно перемешайте.
  3. Постепенно введите муку с разрыхлителем, замешивая мягкое тесто. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто в прямоугольник.
  4. Раскатанное тесто посыпьте тертым желтым сыром и небольшими кусочками сливочного масла. Оставьте немного сыра и масла для посыпки сверху. Скатайте тесто в рулет и нарежьте толстыми ломтиками.
  5. Выложите ломтики на противень, застеленный бумагой для выпечки. Взбейте оставшийся желток с йогуртом и смажьте им поверхность сырников. Посыпьте сверху оставшимся сыром и маслом.
  6. Поставьте противень в предварительно разогретую до 200°C духовку и запекайте сырники около 20 минут до золотистой корочки.

Ленивые сырники готовы! Они получаются мягкими, нежными и невероятно вкусными, уверяет Gotvach.bg. Это отличный вариант для быстрого завтрака, который можно приготовить даже в самый загруженный день. Приятного аппетита!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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