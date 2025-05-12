Сырный взрыв: ленивые сырники, которые исчезают со стола за секунды – никто не верит, что так просто

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Утро — это время, когда каждая минута на вес золота. Но даже в такие моменты можно приготовить что-то вкусное и сытное, что поднимет настроение и зарядит энергией на весь день. Сегодня мы поделимся с вами рецептом ленивых сырников, которые не только легко готовятся, но и радуют своим вкусом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Ингредиенты:

Йогурт — 200 г

Пищевая сода — 1/2 ч. л.

Яйца — 2 шт.

Масло — 2 ст. л.

Мука — 420 г

Разрыхлитель — около 5 г (половина пакетика)

Жёлтый сыр — 180 г

Сливочное масло — 40 г

Пошаговый рецепт:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это сделает тесто более однородным и позволит сырникам лучше пропечься. В йогурте погасите соду. Когда появится пена, добавьте два яйца (один желток оставьте для смазывания). Затем влейте масло и тщательно перемешайте. Постепенно введите муку с разрыхлителем, замешивая мягкое тесто. Посыпьте стол мукой и раскатайте тесто в прямоугольник. Раскатанное тесто посыпьте тертым желтым сыром и небольшими кусочками сливочного масла. Оставьте немного сыра и масла для посыпки сверху. Скатайте тесто в рулет и нарежьте толстыми ломтиками. Выложите ломтики на противень, застеленный бумагой для выпечки. Взбейте оставшийся желток с йогуртом и смажьте им поверхность сырников. Посыпьте сверху оставшимся сыром и маслом. Поставьте противень в предварительно разогретую до 200°C духовку и запекайте сырники около 20 минут до золотистой корочки.

Ленивые сырники готовы! Они получаются мягкими, нежными и невероятно вкусными, уверяет Gotvach.bg. Это отличный вариант для быстрого завтрака, который можно приготовить даже в самый загруженный день. Приятного аппетита!

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

