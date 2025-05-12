Цуккини творят чудеса: диетические фрикадельки для идеальной фигуры настоящих балерин

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом, который не только порадует вкусовые рецепторы, но и поможет вам на пути к здоровому образу жизни. Представьте себе нежные фрикадельки из цуккини, которые тают во рту и при этом содержат минимум калорий. Да-да, это возможно! Встречайте фрикадельки "Балерина" — идеальное блюдо для тех, кто хочет похудеть и оставаться в форме.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты из цуккини

Ингредиенты:

3 цуккини

1/2 красной луковицы

Соль

70 г пармезана (или другого сыра)

1 яйцо

180 г сливочного сыра "Филадельфия" или рикотты

140 г панировочных сухарей

3-4 зеленых лука

Для гарнира:

100 г лапши

140 г красного риса

1 ст. л. масла

600 г воды

1 кубик бульона (овощной или куриный)

Приготовление:

Тщательно вымойте цуккини, удалите кончики и натрите на крупной терке. Добавьте половину головки тертого красного лука или целую головку, если она меньше. Посолите и перемешайте, затем оставьте на 15 минут. В это время натрите пармезан или другой сыр по вашему вкусу. Высыпьте тертые кабачки в дуршлаг и откиньте на дуршлаг, затем еще раз отожмите их руками, чтобы извлечь как можно больше сока. В большой миске смешайте кабачки, тертый сыр, яйцо, сливочный сыр и панировочные сухари. Тщательно перемешайте ложкой, пока все ингредиенты не превратятся в однородную и плотную смесь. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, приправьте небольшим количеством черного перца и снова перемешайте. Когда смесь хорошо перемешается, выньте её ложкой и руками сформируйте шарики размером с грецкий орех. Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте фрикадельки около получаса или пока они не станут золотисто-коричневыми. Тем временем обжарьте лапшу в небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета. Добавьте рис и перемешайте. Добавьте столовую ложку масла, затем готовьте на медленном огне, пока масло не расплавится. Добавьте 600 мл воды и один растворенный бульонный кубик. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне, пока рис не разбухнет и не станет мягким. Дайте запеченным фрикаделькам немного остыть. Подавайте их с гарниром из вареного риса.

Эти фрикадельки не только вкусны, но и низкокалорийны, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за своим весом, пишет болгарское издание Flagman. Приятного аппетита и стройной фигуры!

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.



Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

