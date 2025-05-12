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Цуккини творят чудеса: диетические фрикадельки для идеальной фигуры настоящих балерин

2:55
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом, который не только порадует вкусовые рецепторы, но и поможет вам на пути к здоровому образу жизни. Представьте себе нежные фрикадельки из цуккини, которые тают во рту и при этом содержат минимум калорий. Да-да, это возможно! Встречайте фрикадельки "Балерина" — идеальное блюдо для тех, кто хочет похудеть и оставаться в форме.

Котлеты из цуккини
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты из цуккини

Ингредиенты:

  • 3 цуккини
  • 1/2 красной луковицы
  • Соль
  • 70 г пармезана (или другого сыра)
  • 1 яйцо
  • 180 г сливочного сыра "Филадельфия" или рикотты
  • 140 г панировочных сухарей
  • 3-4 зеленых лука

Для гарнира:

  • 100 г лапши
  • 140 г красного риса
  • 1 ст. л. масла
  • 600 г воды
  • 1 кубик бульона (овощной или куриный)

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте цуккини, удалите кончики и натрите на крупной терке. Добавьте половину головки тертого красного лука или целую головку, если она меньше. Посолите и перемешайте, затем оставьте на 15 минут.
  2. В это время натрите пармезан или другой сыр по вашему вкусу. Высыпьте тертые кабачки в дуршлаг и откиньте на дуршлаг, затем еще раз отожмите их руками, чтобы извлечь как можно больше сока.
  3. В большой миске смешайте кабачки, тертый сыр, яйцо, сливочный сыр и панировочные сухари. Тщательно перемешайте ложкой, пока все ингредиенты не превратятся в однородную и плотную смесь.
  4. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук, приправьте небольшим количеством черного перца и снова перемешайте.
  5. Когда смесь хорошо перемешается, выньте её ложкой и руками сформируйте шарики размером с грецкий орех. Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте фрикадельки около получаса или пока они не станут золотисто-коричневыми.
  7. Тем временем обжарьте лапшу в небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета. Добавьте рис и перемешайте. Добавьте столовую ложку масла, затем готовьте на медленном огне, пока масло не расплавится. Добавьте 600 мл воды и один растворенный бульонный кубик. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне, пока рис не разбухнет и не станет мягким.
  8. Дайте запеченным фрикаделькам немного остыть. Подавайте их с гарниром из вареного риса.

Эти фрикадельки не только вкусны, но и низкокалорийны, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за своим весом, пишет болгарское издание Flagman. Приятного аппетита и стройной фигуры!

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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