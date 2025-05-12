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Аромат ванили и жареного теста: эти пончики превращают кухню в сказку

Еда

Когда дом наполняется ароматом ванили и свежей выпечки, время словно замирает. Эти пончики-кольца не просто десерт — это маленький уютный ритуал, который возвращает в детство. Хрустящие снаружи, мягкие внутри, присыпанные сказочной пудрой — они делают чаепитие особенным.

Выпечка
Фото: flickr.com by Borya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Выпечка

Чем хорош этот рецепт

  • Нежная текстура: благодаря дрожжевому тесту пончики буквально тают во рту.

  • Аромат: ваниль, масло и свежее тесто создают атмосферу настоящего домашнего праздника.

  • Простой состав: никаких сложных ингредиентов — всё, что нужно, уже есть на вашей кухне.

Как готовить — шаг за шагом

  1. Замешиваем тесто: в тёплом молоке растворите сахар, ванильный сахар и дрожжи. Вбейте яйца, перемешайте.

  2. Добавляем муку: всыпайте частями, тщательно вымешивая. Когда тесто станет плотным, вмешайте размягчённое масло.

  3. Дайте тесту подойти: уберите в тёплое место на 2 часа — пусть поднимется.

  4. Формируем пончики: разделите тесто на кусочки, скатайте шарики, дайте им постоять. Сделайте в центре отверстие — получатся колечки.

  5. Жарим во фритюре: опускайте по несколько штук в горячее масло, обжаривайте до румяной корочки.

  6. Убираем лишний жир: выкладывайте пончики на бумажные полотенца.

  7. Украшаем: посыпьте пудрой — и подавайте к чаю.

Эти пончики — идеальный десерт для гостей, семейного чаепития или просто уютного вечера. А главное — приготовить их под силу каждому.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё. Пончики с начинкой, преимущественно из овощей или фруктов, называются «бенье».
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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