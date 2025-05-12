Аромат ванили и жареного теста: эти пончики превращают кухню в сказку

Когда дом наполняется ароматом ванили и свежей выпечки, время словно замирает. Эти пончики-кольца не просто десерт — это маленький уютный ритуал, который возвращает в детство. Хрустящие снаружи, мягкие внутри, присыпанные сказочной пудрой — они делают чаепитие особенным.
Нежная текстура: благодаря дрожжевому тесту пончики буквально тают во рту.
Аромат: ваниль, масло и свежее тесто создают атмосферу настоящего домашнего праздника.
Простой состав: никаких сложных ингредиентов — всё, что нужно, уже есть на вашей кухне.
Замешиваем тесто: в тёплом молоке растворите сахар, ванильный сахар и дрожжи. Вбейте яйца, перемешайте.
Добавляем муку: всыпайте частями, тщательно вымешивая. Когда тесто станет плотным, вмешайте размягчённое масло.
Дайте тесту подойти: уберите в тёплое место на 2 часа — пусть поднимется.
Формируем пончики: разделите тесто на кусочки, скатайте шарики, дайте им постоять. Сделайте в центре отверстие — получатся колечки.
Жарим во фритюре: опускайте по несколько штук в горячее масло, обжаривайте до румяной корочки.
Убираем лишний жир: выкладывайте пончики на бумажные полотенца.
Украшаем: посыпьте пудрой — и подавайте к чаю.
Эти пончики — идеальный десерт для гостей, семейного чаепития или просто уютного вечера. А главное — приготовить их под силу каждому.
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё. Пончики с начинкой, преимущественно из овощей или фруктов, называются «бенье».
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